Empresario la pasó mal por un intento de robo

Un empresario gastronómico vivió un violento episodio en plena autopista Panamericana. Dos delincuentes a bordo de una moto intentaron robarle y le dispararon. Afortunadamente no sufrió heridas. Ocurrió el sábado, sobre en el cruce de 202 y 197. El ataque fue catalogado por el empresario como “la peor situación” de su vida.

La víctima publicó en sus redes sociales el violento episodio que le tocó atravesar: “La locura fue total. Ni idea por qué hice lo que hice. Frenos, aceleradas, esconderse, acelerar y ver los destellos de los disparos”, detalló. Y agregó: “Fue de película”, explicó el hombre. “No merezco esto. No merecemos esto. Capaz mañana se me pase, no sé, hoy estoy con mucho miedo y aún me tiemblan las piernas”.

Ante el violento hecho, aclaró que estaba “aterrado” y debió ser escoltado por un patrullero desde Tortuguitas hasta la Ciudad de Buenos Aires.

Además, mencionó a quienes lo ayudaron y los busca para agradecerles: “Me socorrió una pareja en auto que quisiera encontrar para agradecer y abrazar. Porque estábamos en marcha, no paramos. Porque capaz nos estaban esperando. No sé sus nombres. Soy el de la moto roja que gritaba de miedo”.