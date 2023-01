La Plata escribe y lee Libros de verano en clave local

No importa si es en la playa, bajo la sombra de un árbol o refugiados del calor en casa. Las vacaciones de verano suelen ser el momento indicado para ponerse al día con las últimas novedades literarias.

La oferta es amplia. Es que las grandes editoriales junto a las cadenas de librerías se han ocupado de cubrir cada aspecto de los gustos de los lectores, brindándoles una inmensa cantidad de publicaciones al año. Pero a pesar de este escenario dominado por los sellos gigantescos, en los últimos años en la Ciudad se estableció un fuerte circuito editorial gracias a que los interesados pueden acceder a libros escritos por vecinos de La Plata.

Una de estas editoriales es Malisia, en la que Soledad Fernández publicó a finales del año pasado su última novela “El cuerpo habitado”. La autora comentó que se trata de “la historia de una mujer que lleva a su madre a cuestas todo el tiempo y en como ella corre atrás de todos los problemas que se presentan por tener una madre que está enferma, como de alguna manera posterga cosas personales y termina ella dejando su vida a un costado”.

Fernández, es una médica oriunda de Los Hornos, ella comenzó a escribir en 2012 luego del nacimiento de su hijo, pero previo a eso la lectura siempre estuvo presente en su vida al igual que el arte al que lo toma como un “mecanismo de fuga, ya que ejercer la medicina no es algo sencillo, no por la cuestión mecánica del trabajo sino porque uno se carga de muchas situaciones dramáticas de la vida de sus personas y sus familias”. En un principio encontraba en la música la forma de escapar ya que además de médica es profesora de guitarra, pero “luego de que naciera mi hijo, dejé de lado la música y empecé a poner en papel un montón de cosas que me venían pasando con la maternidad, con los miedos que genera y con toda esa vorágine de sentimientos”, afirmó.

La Plata es el escenario de este libro y de sus dos novelas anteriores, “La maquina de diagnosticar” (Malisia, 2018) y “Un perro en la puerta de la sala velatoria” (Paisanita editora, 2018). “Es la ciudad que me vio nacer, recibirme y ejercer mi profesión así que sí está presente, tal vez no como la típica ciudad de las diagonales sino como una cuestión del barrio y de las personas que viven en un barrio más periférico ya que yo nací y viví toda mi vida en Los Hornos”, dijo la autora que recomendó “leer y mucho a nuestras autoras platenses”, entre las que mencionó a Mariela Anastasio, con “Cuaderno de duelo/vuelo”; a Paula Tomassoni, con “Indeleble”; a Mariana Arias, con toda la saga derivada de “Mochilas” y a Edith Sáenz, quien viene de publicar el libro de cuentos “Caldo de cultivo”.

La propia Edith Sáenz describió a su obra como “un libro de nueve cuentos, algunos escritos hace varios años, pero que durante la pandemia resolví revisarlos y darles una vuelta de tuerca para publicar” y agregó que están todos dentro de “Caldo de cultivo” porque “encontré en todos, un tono, un ritmo, un asunto que los podía unir en un libro, lo que demuestra que uno siempre ronda los mismos temas aunque cambien personajes o argumentos”.

La ciudad de La Plata siempre se filtró en sus relatos, la historia de su novela “Las partes del silencio” está “localizada en una quinta de Gonnet y en una playa de la costa atlántica de manera alternada”, mientras que uno de sus cuentos, “El Guardasellos”, trata sobre “un personaje, funcionario de la Universidad de La Plata y su vida imperturbable dentro de ella, a pesar de la agitada situación del país”, detalló Edith.

Esta autora que inició su camino en un taller de escritura encontró en esa disciplina una “aventura deliciosa” que nunca abandonó al igual que la lectura, y en ese aspecto recomendó las novelas de Leopoldo Brizuela “Una misma noche” -premio Alfaguara 2012- y “Ensenada. Una memoria” (Alfaguara, 2018).

Continuando por el universo de los cuentos, “Asunción no es París” (Los Lápices editora, 2018) es un libro de Ramón Tarruella que reúne siete relatos ubicados en La Plata. Estas historias en su mayoría “transcurren en los márgenes de la ciudad, los protagonistas transitan en los barrios, algunos en barrio Cementerio y en Los Hornos, porque son personajes que están a los márgenes sin ser marginales”, describió su autor. En ese sentido, añadió que “son personajes algo perdidos, buscando un deseo que los guíe, que les permite darle un sentido a la vida, y que por razones de la vida misma, producto del azar que merodea en la ciudad, deben enfrentarse a situaciones nuevas, a veces adversas, a veces riesgosas”, detalló el autor que además de escribir dirige el sello Mil botellas.

Por esta última editorial salió “Las ratas solo aparecen de noche” de Facundo Basualdo, libro que reúne “cinco cuentos cortos con un tono realista, ficciones contaminadas por la realidad, con personajes solitarios, más o menos perdidos. Podría decir que hay un manto de oscuridad que los atraviesa, pero es más una sombra. Son cuentos ensombrecidos, la luz pareciera estar ahí cerca, pero la narración no termina por alcanzarla”, destacó el autor.

Basualdo nació en Tandil y llegó a La Plata en su juventud a estudiar en la Universidad, en donde vivió por muchos años. “La ciudad me atrae por las marcas que nos deja, por el movimiento que tiene, el ruido, los olores. La Plata ahora, para mí, es un lugar del pasado que llevo encima todo el tiempo”, remarcó.

Aprovechando que se reeditó durante el 2022, Basualdo recomendó “Octubre Amarillo” (Mil Botellas) de Gabriel Báñez “un autor platense que dos años después del Caso Barreda recrea, como un testimonio, la voz de una amante bruja que cuenta la verdad de los crímenes. Filosa, esotérica, fuerte. El caso es el eje, resuena, pero Báñez logra trascenderlo. Habla de la vida, la muerte y una dimensión de lo que significa creer. Librazo”, aseguró. Pero esa no es la única reedición de Báñez ya que en los últimos años volvió a salir “Hacer el odio”, una novela “situada en un año muy particular en la Ciudad, en 1978, en plena dictadura y el año que incendiaron el Teatro Argentino. En ella, su protagonista, Damián Daussen, recorre la ciudad dibujando esvásticas en las paredes al mismo tiempo que tiene una novia judía. Daussen es de esos personajes que legitimaron, desde el anonimato, un genocidio como la última dictadura militar, y que recorrieron la ciudad sin ningún rédito, por el simple hecho de ser complaciente con el poder. Una novela directa, de una prosa tan ágil como incisiva”, manifestaron desde la editorial.

Novelas, cuentos cortos, ficciones basadas en hechos reales, no importa el género ni la extensión, los platenses tienen mucho para decir y esperan que sus historias sean bien recibidas por todos.