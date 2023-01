Deportes acuáticos: una opción en Mar del Plata para los más inquietos

El tiempo libre y la falta obligaciones hace que las vacaciones sean el momento oportuno para practicar aquellas actividades que con el fulgor de la rutina son relegadas durante el año. Y en ese sentido, si se está veraneando en ciudades costeras que mejor que aprovechar las condiciones del lugar para incursionar en deportes marítimos.

Este interés de los turistas, que se acercan curiosos por primera vez a una tabla de surf es conocido por los instructores marplatenses, que cada verano adaptan la oferta de las escuelas y clubes náuticos para recibir a quienes estén con ganas de formarse en los deportes típicos de su ciudad.

El club náutico de Mar del Plata, es uno de los puntos a los cuales ir si se quiere aprender a surfear, en donde los visitantes cuentan con la ventaja de no tener que asociarse para tomar las clases, solo con abonarlas ya pueden ingresar. Además, dentro de su oferta cuentan con cursos de stand up paddle (SUP), actividad recomendada para los principiantes ya que se practica con una tabla con dimensiones más amplias que la de surf y con la ayuda de un remo para desplazarse por el agua.

No hay excusas

La escasez de conocimiento previo, ni la falta de elementos propios son una excusa para aprender surf durante el verano, las escuelas reciben aprendices de todos los niveles a los que -a cambio de una tarifa- les otorgan todos los equipos necesarios.

Así ocurre en Pura Vida Surf Club donde en un costo de $2.800 se incluye el valor de la clase y el alquiler del traje de neoprene y la tabla. Para quienes están dando sus primeros pasos en la actividad, los instructores dividen la jornada en dos partes. La primera se lleva a cabo en la orilla, donde le transmiten las nociones básicas del surf como la postura, la remada y el salto. Luego, durante la segunda mitad de la clase, los estudiantes ingresan al mar y ponen en práctica lo aprendido ante la atenta mirada de los profesores.

Si bien el surf es el deporte estrella que se lleva todos los flashes en cada temporada, no es lo único que se puede hacer dentro del agua. Los clubes también ofrecen la posibilidad de practicar SUP, windsurf, yachting, remo, buceo y hasta pesca.

Buceo

Las profundidades del mar también puede conocerse en Mar del Plata y para eso la ciudad cuenta con diez puntos de buceo distribuidos en su costa. Algunos de ellos están en el Banco de Pescadores, el Club La Restinga, y la Escuela de Buceo de la Armada Argentina.

Por un valor que ronda los $8.000 -puede variar según el lugar- se puede hacer una excursión de tres horas al interior del océano. Al igual que ocurre en el surf la tarifa también incluye el alquiler de los trajes y todos los elementos necesarios para poder bucear.

Los grupos que se sumergen pueden la fauna típica del mar argentino que se compone de ejemplares de salmones, peces limón, anchoas, estrellas de mar, meros, besugos, turcos, raya, cangrejos y anémonas, entre otros seres. Un dato a tener en cuenta es que la visibilidad debajo del agua puede variar según la zona, por lo que en algunas partes puede alcanzar los dos metros mientras que en otras puede llegar hasta los diez metros.

Agua, tierra y aire

Como si se tratara de un álbum a llenar, solo le faltaría el fuego a los deportes marplatenses para completar los cuatro elementos.

Es que las tablas no se usan solamente para remontar las olas del mar, sino que el skate también cuenta con una gran popularidad en La Feliz. Sin ir más lejos, hay un skatepark emplazado junto a la icónica playa Bristol, a metros del casino y el Hotel Provincial.

Además para los aficionados al patinaje la iniciativa MDQ Rollers organiza diferentes actividades, entra la que destacan mateadas, charlas y encuentros de patinaje mediante los que recorren toda la costa sobre ruedas.

Los domingos a partir de las 10 de la mañana, el mismo grupo brinda clases de rollers abiertas a todo el público en la intersección de Balcarce y la Costa.

Los que desean despegar sus pies del suelo también tienen su lugar en la costa, y para eso deben ir a la Escuela de Vuelo Parapente Mar del Plata. Allí los pilotos expertos realizan vuelos de bautismo, aptos para todas las edades, aunque señalaron que los menores deberán realizarlos acompañados de sus padres.

Tras unos minutos de trekking necesarios para llegar hasta el punto alto desde donde parten los vuelos en parapente, los interesados podrán disfrutar de un paseo desde el que pueden apreciar desde las alturas los paisajes de las playas y acantilados.

Actualmente son cuatro los puntos desde los que parten los vuelos de bautismo: Acantilados, Serena, Sierras y Balcarce.

El costo de cada vuelo en parapente es de $18.000 mientras que si se opta por el paramotor tiene un adicional, por lo que queda a $20.000. En cualquiera de los dos casos, el valor incluye fotografías y videos de recuerdo de la experiencia.