Nuevas quejas contra Edelap por cortes de luz

Los servicios de luz y agua quedaron otra vez en la mira. En ambos casos las quejas de los usuarios afectados se potenció por las temperaturas elevadas para la fecha, en lo que fue una nueva jornada de un “veranito” anticipado.

Con respecto al servicio de energía eléctrica, usuarios de Villa Elisa se quejaron porque padecieron la falta de suministro desde la mañana.

Las quejas se realizaron en la zona de camino Centenario y avenida Arana.

“Son varias cuadras sin luz”, aseguró una de las damnificadas, mientras que agregó: “Los comercios de (de la avenida) Arana tuvieron que poner generadores porque sino no pueden trabajar. Esperemos que vuelva pronto porque no se puede vivir sin luz”.

También reclamaron desde la zona del Parque Ecológico: “Es una vergüenza, desde las 9 de la mañana estamos sin luz”.

Además, en Tolosa también se quedaron sin suministro eléctrico ayer a la mañana. En la cuadra de 520 bis entre 8 y 9 sostienen que cerca de las 12:30 se quedaron sin luz: “No tenemos luz en toda la manzana. No podemos trabajar y tampoco funcionan las alarmas”, manifestaron.

QUEJAS POR FALTA DE AGUA

La jornada también estuvo marcada por los problemas con el servicio de agua. Claudio Veloso, vecino de 4 entre 519 y 520, Ringuelet, se quejó por la falta de agua que lleva varios días y ayer hubo muy baja presión, lo que generó mayores inconvenientes en la zona.

“No hubo casi nada de agua en todo el día y sólo pude juntar un poco en baldes en la canilla del patio que está más baja. El tema es que lo que se pudo juntar no sirve para beber, ni lavar los elementos de cocina debido al aspecto y color marrón oscuro. Así no se puede seguir y recién estamos en mitad de octubre, para el verano directamente no tendremos servicio si esto sigue así”, dijo el usuario.

A pocas cuadras, en 7 y 518 plantearon un problema similar. “Estamos sin agua, pero Absa no informó ninguna obra en la zona”, dijo una vecina afectada por la interrupción del servicio.

En distintos sectores de Tolosa también se quejaron por la falta de servicio de agua. En 118 entre 524 y 525 estuvieron sin servicio desde la mañana.

En tanto, hubo múltiples quejas en la zona de El Dique, Ensenada. En 123 entre 34 y 35, y en 122 y 43, fueron dos casos que plantearon inconvenientes con la falta de agua. Según la empresa, estos casos estuvieron relacionados con obras que se realizaron en el acueducto de avenida 122, ya que según Absa se produjo una avería entre 37 y 38.

Desde la empresa se informó que “hasta que perduren los trabajos se podrá registrar baja presión de agua en los barrios Villa Catella, Vareadores; y en el sector comprendido por las calles 120 a 129 y desde Camino Rivadavia hasta 43”. Y se agregó que “una vez finalizadas las maniobras el servicio se normaliza de forma paulatina y si tiene turbiedad, se debe dejar correr el agua, hasta que recupere el aspecto habitual”.