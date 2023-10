VIDEO. Grabó y discriminó a una azafata por su cuerpo: terminó repudiado

El sujeto identificado en Instagram como “Agustine1000” realizó comentarios discriminatorios a una azafata de Aerolíneas Argentinas y la grabó sin su consentimiento, criticando su cuerpo. El video se viralizó y resultó en un fuerte repudio en su contra.

En la primera historia de Instagram, el usuario publicó una fotografía de la mujer, de espaldas, y escribió: “Aerolíneas Argentinas. Empleado público 1: ¿Cuál debe ser el perfil de la azafata que tenemos que contratar?. Empleado público 2: ¡Tiene que ser enorme, así se traba en los asientos. Contratada”.

No satisfecho con los desafortunados comentarios hasta ese momento, continuó. Al bajar del avión, se grabó diciendo: “Quiero aclarar algo sobre el posteo anterior. No es culpa del chancho, sino del que le da de comer. Si sos un búfalo de dos metros de altura, no te postulas para azafata. No vas a cumplir tu potencial y vas a hacer mal tu trabajo porque no entrás en el avión y, aparte, vas a molestar a toda la gente. En una empresa normal, esto no pasa. Pero así le va a Aerolíneas, que está dirigida por subnormales y chorros. Eso pasa”.

Y continuó: “Es como que yo me postule para entrar a un equipo de básquet de la NBA. Imagínate que mi papá es el dueño del equipo y me aceptan. ¡Estoy cagando a mis compañeros, a mi equipo”.

Fuerte repudio

A través de un tuit, donde se compartió el video en la red social Twitter con la leyenda “Esto son: chetos discriminadores”, los usuarios repudiaron al hombre y pidieron que la empresa aérea no le permita usar sus servicios.

“Pobre, no puede articular, tiene una papa en la boca el inútil ignorante. Todo prejuicios”, “Es un chiste esto, no? De no serlo, espero que Aerolíneas Argentinas se reserve el derecho de admisión y que no suba nunca más a un avión de la aerolínea de bandera”, “La expresión ‘pelotudo mental’ fue creada para definir a este pelotudo mental” y “Quiero que la azafata le meta una demanda por daños y perjuicios multimillonaria y lo deje sin un solo peso”, son algunos de los comentarios que se leen en la red social.