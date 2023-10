Sergio Massa con Mirtha Legrand: "Hay un ministros de este Gobierno que conmigo no van"

Mirtha Legrand abrió el juego en su regreso a la pantalla chica, por Canal Trece. En la nueva temporada, la conductora arrancó con Javier Milei la semana pasada, junto a Fátima Florez.

Ayer, sábado, recibió a Patricia Bullrich junto a Carlos Melconian y este domingo, en una edición especial, invitó a Sergio Massa con Malena Galmarini. En la mesa estuvieron sentadas, además, Moria Casan y María Julia Oliva.

Así, completó la planilla de candidatos a presidentes el próximo domingo 22 de octubre, con los principales presidenciables de La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, respectivamente.

En la emisión especial de este domingo, que inició a las 20.30, previo a Periodismo Para Todos, Mirtha Legrand no se guardó ninguna pregunta. Tal es así que "La Noche de Mirtha" es tendencia en Twitter desde el inicio.

Una de las consultas que más resonó, hacia el candidato de UxP, fue si, en caso de ser electo presidente, “¿se quedan todos los kirchneristas?”. “El 22 de octubre, la mayoría de los argentinos va a elegir la bandera a la hora de ir a la urna, no tengo ninguna duda”, respondió Massa.

Sin embargo, no fue suficiente para Oliván, que arremetió con una repregunta: “¿No vas a dejar ningún ministro de este gobierno?”. “Hay un montón de ministros de este gobierno que conmigo no van, no serían ministros, no tengo ninguna duda. Lo dije y lo reitero”, explicó el ex intendente de Tigre.

“¿Y Roberto Lavanga?, que siempre se lo nombró”, insistió la periodista. “Desde el 10 de diciembre, Roberto va a tener mucho que ver”, concluyó el actual ministro de Economía.