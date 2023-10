Una mala noticia para los socios de Estudiantes

Mientras se palpita el choque Boca vs Estudiantes que se jugará mañana en la Bombonera, los socios del Pincha recibieron una mala noticia este viernes. A través de las redes sociales, el Club anunció un aumento en la cuota.

"Cambios en los valores de la cuota social" fue el título elegido para dar a conocer el incremento, en medio de un contexto de crisis y creciente inflación. El mensaje continúa: "Desde el próximo mes de Diciembre habrá un incremento en todas las categorías. Se mantiene la opción aceptación voluntaria, para aquellos que estén adheridos al débito automático".

Asimismo, en una carta enviada a los socios, se informa que "como consecuencia del aumento acumulativo general de costos, insumos, y sueldos del personal, a partir de Diciembre de 2023 habrá un ajuste en la cuota social. Como viene sucediendo con los incrementos anteriores, se podrá solicitar la No Aplicación del mismo sólo para quienes tengan el pago adherido a Débito Automático (ya sea con Tarjeta de Crédito o con Débito en cuenta bancaria)".

Además aclararon que "en Noviembre, quienes habían solicitado la no aplicación del incremento anterior, deberán abonar la cuota completa de acuerdo a los valores establecidos en Septiembre de 2023". En tanto, indicaron que "este ajuste de aproximadamente un 20% en tres meses, en este contexto de alta inflación, es menor al aumento real de los costos ordinarios de la institución para ese período. Desde hace años se realiza un exhaustivo trabajo para trasladar el menor incremento posible al valor de la cuota, y esto en gran parte es posible gracias al aumento en cantidad de socios y socias y al gran esfuerzo que hacen en mantener la mora en valores mínimos".

Estudiantes: los nuevos valores de la cuota de socios

Los nuevos valores de la cuota social de Estudiantes son los siguientes:

* Activos (Mayores a 18 años): $ 6.000,00

* Universitarios (Hasta 25 años): $ 4.850,00

* Socios del Interior/Exterior: $ 3.050,00

* Jubilados y Pensionados: $ 3.050,00

* Cadetes (12 a17 años): $ 6.000,00

* Infantiles (3 a 11 años): $ 4.850,00

PLAN FAMILIAR

* Padre, Madre o Pareja (Titular): $ 6.000,00

* Esposa/o: $ 3.000,00

* Hija (18 a 24 años): $ 3.000,00

* Hijos(de 12 a 17 años): $ 3.000,00

* Hijos (de 6 a 11 años): $ 2.450,00

¿Cómo solicitar la no aplicación del incremento de la cuota social?

Desde el Club informaron que a partir del 2 de Noviembre se podrá solicitar la no aplicación del incremento a través de la Oficina Virtual, comunicándose al 0800-555-7070, por Whatsapp al +54 9 221 521-7100 o ingresando al Portal Socios donde figurará la opción correspondiente en la página de inicio.

Una vez que se elija esta opción, la misma podrá deshacerse por los mismos canales en cualquier momento en cada uno de los meses subsiguientes. Dicho trámite deberá realizarse antes del día 25 del mes previo para que impacte en la liquidación del mes siguiente. En este primer mes, quienes deseen solicitar la no aplicación del aumento lo podrán hacer hasta el 25 de Noviembre para que aplique al mes de Diciembre.

"De esta manera el club podrá captar en forma ordenada la voluntad de pago de quienes sí pueden hacerlo, pero de ninguna forma exigirá a las socias y socios que no se encuentren en condiciones de afrontar el nuevo valor en este momento", precisaron en un comunicado. Y agregaron: "El renunciar al aumento no implica dar ninguna explicación, ni conlleva ninguna consecuencia: no genera deuda, no afecta la antigüedad, ni el ranking, ni en ninguno de los derechos que estatutariamente les corresponden como socios o socias".