Gimnasia realiza la Asamblea, con la venta de Miramón en el centro de la escena: números y detalles

Esta tarde desde las 19 (el primer llamado será a las 18) Gimnasia realizará su Asamblea General Ordinaria para tratar la Memoria y Balance del período 1/7/2022 al 30/6/2023, como así también el Presupuesto de Recursos y Gastos de la temporada en curso y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

Tal como lo rige el Estatuto, solo pueden participar socios vitalicios y plenos mayores de 18 años, que estén al día en el pago de la cuota y tengan una antigüedad mínima consecutiva e inmediata de tres años. Tendrán derecho a voz y voto siempre que no estén en uso de licencia o cumpliendo sanciones disciplinarias.

El balance expuesto arrojó un resultado negativo de $ 750.171.524 correspondientes a los 5 meses finales de la gestión de Gabriel Pellegrino y los siete iniciales del gobierno de Mariano Cowen. Entre otros números, el Activo Total es de $ 10.612.203.371, mientras que el Pasivo Total asciende a $ 4.279.850.248 lo que da un Patrimonio Neto de $ 6.332.353.123.

Según lo expuesto por la actual CD, el déficit operativo mensual bajó (en términos de la relación peso/dólar actual) desde los 95 millones de pesos informados en el mes de diciembre ha partir del recorte en algunas de las áreas, especialmente en el fútbol, con un plantel menos cotizado que el de 2022. Hoy el déficit es de unos 100 millones de pesos mensuales.

Por otro lado, se informará que en la actualidad no hay contratos dolarizados, ya que los vínculos con los futbolistas se firman en moneda local con ajustes semestrales a raía de la desvalorización del peso en relación a la moneda norteamericana.

Gimnasia vendió a Miramón al fútbol francés en 4 millones de euros con una plusvalía de 15%

En el actual balance, la única transferencia importante que aparece registrada es la de Tomás Muro en U$S 1.200.000 por el 50% de la fecha al Orenburg ruso. Más allá del resarcimiento económico por la salida de Alemán a Banfield o la transferencia de Ramón Sosa a Talleres (casi un pasamanos porque Gimnasia no le había pagado el pase ni a Tembetary ni a Olimpia), no se registran otras trasferencias de entidad, ya que las salidas de Ignacio Miramón (Lille de Francia), Alan Lescano (Argentinos Juniors) y Matías Melluso (Pafos de Chipre) fueron posteriores al cierre del ejercicio que se debatirá esta noche.

La trasferencia de Ignacio Miramón al Lile se hizo en 4 millones de euros por la totalidad del pase,quedando en poder de Gimnasia una Plusvalía del 15% de venta neta con un tope de EUR 5.000.000,00, además de ingresos por objetivos deportivos que alcance el futbolista. En el caso de Alan Lescano, se transfirió el 50% de los derechos económicos y federativos a Argentinos Juniors con fecha 31/07/2023 en U$S 1.916.150,00. Por su parte, Matías Melluso se fue al Pafos a cambio de 270 mil euros, quedando en poder de GELP una plusvalía del 20% sobre venta superiores a esos 270 mil euros.

Justamente el tema ventas asoma como un eje de la discusión esta noche en el Polideportivo, especialmente en lo referido al pase de Miramón, a partir de trascendidos periodísticos que hablaban de una muy buena venta a partir de ingresos que -en pesos a partir de un euro no oficial- prometían una cifra que a valores oficiales no sería tal.

Además, otros temas importantes serán el loteo para el Club de campo Estancia Chica, los acuerdos con los acreedores (con el expresidente Pellegrino a la cabeza) y esa espada de Damocles que es el juicio que Juan Simón sostiene desde 1999 por la “doble venta” de Andrés Guglielminpietro, por la que el grupo empresario reclama U$S 2.4 millones y con una sentencia desfavorable próxima a salir.