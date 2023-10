Homenaje a Raúl Alfonsín de la UCR, que avivó la interna en JxC

”Nadie nos manda ahora”. La sentencia, contundente, categórica, fue pronunciada por el titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, y quedó como un sello de marca hacia el futuro para el centenario partido que en todo el país se reunió ayer para celebrar los 40 años de democracia y homenajear al expresidente, Raúl Alfonsín.

Pero hubo más que recuerdo y celebración en el acto central que, bajo el lema “El legado de Alfonsín”, encabezaron en Capital Federal el presidente del Comité Nacional de la UCR y su vice, Martín Lousteau. También fueron de la partida integrantes del gabinete alfonsinista como Horacio Jaunarena (Defensa) y Enrique “Coti” Nosiglia (Interior).

Apenas una semana después de la alianza que sellaron Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Javier Milei de cara al balotaje, frente a la neutralidad adoptada por el radicalismo y que dejó a Juntos por el Cambio al borde de la ruptura, Morales volvió a despacharse en muy duros términos contra el libertario y sus todavía socios de la coalición opositora. Sin dejar por ello de apuntarle al kirchnerismo: “Son dos opciones que no compartimos y que le hacen daño a la Argentina”, aclaró.

Luego se detuvo en Macri y Bullrich. “Un par de dirigentes está rompiendo y nos quieren llevar por un camino que no vamos a transitar, que es el camino de la locura, el salto al vacío y el fundamentalismo. Hoy el fundamentalismo se está disfrazando de libertario. El liberalismo no es la destrucción de derechos. Nosotros somos una fuerza liberal. No hay desafío más importante que fortalecer la educación pública que iguala y hace libres a los ciudadanos. No vamos por el camino de la venta de órganos, de la destrucción del Banco Central y de negar la democracia”, advirtió para después avisar: “Generaremos un debate tras el balotaje. Por lo que sucedió en JxC, se tiene que reconfigurar la política argentina. No tenemos nada que ver con Mauricio Macri. Y que pare de agredir”.

Entonces, Morales lanzó la frase del principio: “Nadie nos manda ahora. Solo manda la UCR. A los que se creen dueños de JxC les decimos que no. Que basta, que se terminó”, e insistió: “Vamos a gobernar el país de acá a cuatro años. Hay máquinas de impedir hacia dentro del partido. Pero esta vez vamos a llegar. Desde el Congreso vamos a hacer nuestra trinchera y trabajar por un país mejor. Adelante radicales, no nos manda más nadie”.

A su turno, Lousteau destacó que “Alfonsín fue un ejemplo regional. Fue uno de los mejores líderes contemporáneos” para enseguida entrar en la coyuntura: “Viene una elección con candidatos que no nos gustan. Queremos un Banco Central independiente con capacidad técnica pero no queremos que lo destruyan ni que lo usen para emisión monetaria para un plan platita. No queremos ni motosierra ni que lo llenen de militantes”, dijo, contrastando así las posturas de Massa y Milei, y remató: “Queremos educación pública de calidad y que podamos medir lo que estamos haciendo. No queremos que se la privatice ni que se la ideologice”.

“El Estado que tenemos que reconstruir es un Estado más decente, que sepa elegir las prioridades y que sepa administrar con rigurosidad y eficacia. Solo un Estado que sea sensible al dolor de su pueblo será eficaz para solucionar los problemas”, agregó Lousteau, y volvió a diferenciarse de Massa y Milei. “Unos quieren modernizar dejando a otros afuera. Otros quieren igualdad total sin crecimiento. No queremos lo uno ni lo otro. Queremos una sociedad moderna con igualdad”, subrayó.

En La Plata

El triunfo alfonsinista del 30 de octubre de 1983 fue celebrado también por los radicales platenses con un acto en Plaza Moreno, a metros del monumento que honra la figura del expresidente.

Si bien fue un acto conmemorativo y celebratarorio del triunfo radical que inauguró el regreso de la democracia hubo (como en Capital Federal) menciones a la coyuntura y al balotaje del 19 de noviembre.

En ese sentido, quedaron expuestas las críticas hacia Milei, pero también hacia Massa. Sin embargo, los cañones apuntaron con mayor fuerza al líder libertario, quien ha hecho públicas sus diferencias con Alfonsín y el radicalismo.

Con importante convocatoria alrededor del monumento de Alfonsín, vecinos, afiliados y dirigentes de la UCR local, hicieron uso de la palabra. Estuvieron presentes Luciana Bartoli (vicepresidenta de la Junta Central); el histórico dirigente Federico Storani; Miguel Bazze (diputado nacional); Martín Tetaz (diputado nacional); Claudio Frangul (diputado bonaerense); Agustín Sesto (Secretario regional Franja Morada) y Pablo Nicoletti (Presidente de la Junta Central).

Al comenzar las exposiciones Sesto aclaró que la Franja Morada adhiere al comunicado de la UCR sin apoyar a ningún candidato en segunda vuelta. En la misma línea, Miguel Bazze advirtió: “con nuestra historia no tenemos por qué estar expuestos a que nos vengan a señalar con el dedo dirigentes que recién llegan a la política”.

En tanto, Tetaz también adhirió al comunicado de la UCR nacional declarándose neutral en la segunda vuelta electoral. En esa línea, el diputado nacional sentenció “soy pesimista respecto a las dos opciones. Nosotros tenemos que construir una oposición con responsabilidad y una alternativa republicana que respete los derechos humanos”. Frangul hizo referencia a la “generación que marcó el rumbo con el ejemplo” y festejó la presencia de jóvenes que se acercaron al acto y que los mencionó como “los que van a seguir llevando las banderas del radicalismo”.

Por su parte, Storani fue muy duro con Milei: “Hay uno que grita el que no salta es radical, yo no salto porque tengo mis raíces hundidas en la causa de los desposeídos de Leandro Alem, la causa contra el régimen de Hipólito Yrigoyen, la austeridad de Arturo Illia y la democracia social de Raúl Alfonsín”, lanzó.

Por último, Nicoletti lamentó que “la democracia tiene un montón de deudas con la sociedad argentina porque no resolvió los grandes problemas y en eso hay que seguir trabajando”.