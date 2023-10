Por el yategate, Jesica Cirio contó la fuerte discusión que tuvo con Insaurralde: "Me descompensé"

Tras el escándalo del yategate que protagonizaron Martín Insaurralde y Sofía Clérici, Jesica Cirio rompió el silencio esta semana. Esta vez fue de Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi.

Las conductoras del ciclo dominical del Telefe se tomaron un tiempo para repasar lo que ocurrió durante esta última semana. Además, contó cómo se enteró del escándalo y la última discusión que tuvo con el ex funcionario y padre de su hija, Chloe.

En primer lugar, la modelo aclaró: “Nuestra relación ya no es buena desde noviembre, que empezaron a pasar todas estas cosas. No fue buena. Y ahora, con todo esto, el fin de semana me enojé”.

“Fue muy fuerte porque es caer en la realidad de que todo el resto fue una mentira”, indicó. Cirio se refiere a las primeras versiones que circularon desde 2022 sobre supuestas infidelidades, que habrían sido el motivo de la separación.

Bloque y descompensación

La charla llevó a que Jesica Cirio revelara que su relación está en el peor momento con Insaurralde, pese a que ambos intentaron tener una comunicación cordial por la hija que tienen en común.

Así, frente a Georgina, reveló cómo fue la última discusión en la que todo terminó pésimo. En primer lugar, la actriz consideró que fue “una osadía y una falta de respeto a toda la República Argentina mostrar todo lo que mostró”.

A esto, la modelo confirmó que frente a su pedido de explicaciones por el escándalo, él “se enojó, me bloqueó y no hablamos más. Así fue”. “¿Él se enojó porque le pediste explicaciones?”, se sorprendió Barbarossa y la respuesta fue un “sí, por supuesto”.

Nuevamente pidiendo explicaciones, él mantuvo la misma postura: “No me las dio. Nada”. “¿Vos le dijiste ‘sos un ridículo con todo lo que has hecho, esto es una estafa?”, siguió Georgina.

“Creo que fue un tono más alto. Después de eso me descompensé. Fue muy fuerte ver todo eso y que todo ese sueño de tantos años, que te lo derriben y no saber dónde estás parada. Uno no sabe dónde está parada”, cerró Jesica Cirio.