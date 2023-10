Jesica Cirio rompió el silencio sobre Martín Insaurralde y habló del divorcio millonario: "Es absolutamente mentira"

Jesica Cirio rompió el silencio en medio del escándalo de su ex, Martín Insaurralde, y Sofía Clerici en un yate en Marbella.

La co-conductora de La Peña de Morfi habla este mediodía en El Noticiero de la Gente que emite Telefe con la conducción de Germán Paoloski y Milva Castellini, junto a Mauro Szeta.

"Hay cosas que las tiene que explicar él y sus personas jurídicas. Yo puedo hablar de mis cosas y de mis viajes" comenzó diciendo Cirio, a lo que agregó: "Mi vida es la misma que llevo desde antes de conocerlo a él. Trabajo desde que tengo 10 años, y ahora tengo 38, siempre en los medios y mi vida fue igual. Nunca dejé de trabajar".

Sobre los 20 millones de dólares que se habla que arregló por el divorcio con Insaurralde la conductora dijo: "No entiendo de dónde salió eso. Es absolutamente mentira. Nunca hubo arreglos con esas cifras ni vi esa cifra toda junta tampoco. No hubo arreglo pero sí firmamos el divorcio hace tres mese y está en proceso la situación".

"Ninguna separación es simple ni se lleva espectacular con su ex pareja, pero no puedo negar que es un papá excelente y nuestra prioridad es nuestra hija", dijo sobre la relación que mantiene con el ex jefe de gabinete bonaerense.

Sobre la explosión del escándalo por el viaje a Marbella Cirio sostuvo que con Insaurralde "hablé muy poquito. Un mensajito muy cortito. Imagínense que no fue una situación fácil". E insistió en que "fue duro. Un shock. Son cosas que se vienen arrastrando hace tiempo, por eso fue difícil".

Luego manifestó que "a cualquier mujer que sueña con tener una familia, que la concreta, que es lo más hermoso e importante que tiene, no disfruta que eso se rompa y que no esté más. A partir de ahí es el proceso que vivo como mujer. De estar expuesta, y ser pública, de tener que proteger a Cloe (su hija) que es lo único que me importa en esto". Y agregó que "tengo la tranquilidad de que necesito trabajar. Me gusta. Y quiero que esta situación se aclare lo más rápido posible para no seguir tener conflictos en mi trabajo", a lo que confirmó que este fin de semana estará en "La Peña" de Telefe, aunque aclaró: "Quiero que se aclare lo más rápido posible para poder seguir adelante".

Sobre lo que le causó más dolor de este escándalo aseguró: "Es todo. La infidelidad y la situación judicial. Por que se exponen situaciones privadas y hay una nena chiquita en el medio, que va a ver todo. Por eso me duele todo".

Insaurralde-Cirio: separación y escándalo

Vale recordar que, separado hace dos meses de Jesica, la modelo y presentadora de televisión que fue su pareja durante diez años y con quien tiene una hija, Martín Insaurralde se mostró en los últimos días en una nueva relación con Sofía Clerici y en un viaje de placer por Europa en plena campaña electoral en la Argentina. Por su parte, Sofía Clerici reapareció públicamente a cinco días del escándalo que se desató luego de que se supiera que disfrutó de unas vacaciones junto al ahora exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires Martín Insaurralde en un lujoso yate de Marbella, España.

A su regreso al país, Sofía Clerici fue grabada por un vecino del barrio privado en el que vive. Allí, se ve a la modelo vestida con un look total black y con gorra, buscando pasar desapercibida, hablando por teléfono y caminando por las calles del country. Según la información, habría perdido a su gato -llamado Zeus- y habría salido a buscarlo.

Finalmente, la fiscal pidió investigar a Insaurralde y a Cirio por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en base a lo que circuló periodísticamente de que el ex funcionario le pagó 20 millones de dólares como parte del acuerdo de divorcio.

Así, se pidió una serie de medidas de prueba. Entre ellas, las declaraciones juradas de bienes de ambos, el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil, información a la Unidad de Información Financiera (UIF) y movimientos migratorios de ambos. El dictamen fue presentado ante el juez Ernesto Kreplak, que es titular en La Plata y subroga el juzgado federal 2 de Lomas. Kreplak también acumuló la primera denuncia que se presentó con Insaurralde y la modelo Sofía Clerici por el viaje a Marbella, en España, en el yate “Bandido”.