Mirtha Legrand se refirió a la competencia con su hija y habló de su nieta: “Yo dejo que las cosas circulen”

En la emisión de Polémica en el Bar del sábado pasado, Marcela Tinayre le hizo un insólito pedido al aire a Luis Ventura cuando hacía la transición con Secretos Verdaderos, el programa que conduce el periodista en la previa. Y es que la mujer compite directamente con su madre, Mirtha Legrand, quien la supera ampliamente en cuanto al rating.

“Decime una cosa, Ventura, te voy a hacer un canje público, mirame. No quiero competir más con mi mamá en la tele. ¿Me das tu horario de Secretos Verdaderos?”, le dijo Marcela haciendo referencia a que a la misma hora que va su programa, en El Trece se emite La Noche de Mirtha. “¿Y vos querés que compita yo? ¡Andá a competir vos con tu mamá!”, le respondió el periodista con humor. “A mí me incomoda, a vos no te va a molestar”, argumentó Tinayre en su pedido.

Pero este martes Mirtha aclaró las cosas: “No, no, yo dejo que las cosas circulen. Quiero que mi programa salga bien, que al público le interese, que sea interesante. Y si hay un poquito de competencia, mejor. Un poco de picante está bien”, dijo la Chiqui con su sello, a la vez en que dijo que está “muy contenta” con su programa.

Finalmente Mirtha, destacó la vuelta de Juana Viale a la conducción, quien los domingos está a cargo de los almuerzos, también por El Trece. “Está muy bien, me encantó, está espléndida, es preciosa”, definió Mirtha sobre el carisma de su nieta. A la vez, dijo que “jamás” le da consejos sobre cómo tiene que conducir. “Ella ha cambiado mucho, está muy entusiasmada. Y que las tres mujeres de una familia estén al aire debe ser único en el mundo”, remarcó Legrand.