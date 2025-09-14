Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

La hija de Jorge Lanata, a corazón abierto: “Mi papá me enseñó más con lo que hizo mal que con lo que hizo bien”

La hija de Jorge Lanata, a corazón abierto: “Mi papá me enseñó más con lo que hizo mal que con lo que hizo bien”
14 de Septiembre de 2025 | 15:44

Escuchar esta nota

A nueve meses de la muerte del periodista, Bárbara Lanata compartió una sincera reflexión sobre el último cumpleaños de su padre, su paso por la clínica y el duelo que todavía atraviesa. El 12 de septiembre habría sido un nuevo cumpleaños para Jorge Lanata, el primero sin él para su familia.

Por eso, su hija mayor, Bárbara Lanata, eligió recordar al periodista con una palabras cargadas de dolor  y honestidad. A través de una serie de fotos en redes sociales, algunas de su infancia, otras del propio Lanata, revivió uno de los momentos más difíciles de la internación que precedió su muerte.

“¿Cómo no me van a dejar entrar con el celular? ¿Tal vez sea el último cumpleaños de mi papá y no puedo tener una foto con él?”, escribió Bárbara, recordando lo que dijo en voz alta ese 12 de septiembre de 2024, cuando Jorge comenzaba su rehabilitación tras tres meses de hospitalización. Pero también, como ella misma reconoce, esas palabras podían estar cargadas de verdad. “Sabía que podía ser cierto. Tres meses y medio después, falleció”.

Además, Bárbara compartió su visión crítica sobre cómo fue manejado el proceso médico de su padre. “Las excesivas medidas de seguridad que nos imponían a algunos miembros de la familia fueron una de las razones por las que iniciamos una demanda judicial. Pedimos una red de apoyo”, explicó. Ese conflicto familiar, del que hasta ahora poco se había dicho públicamente, formó parte del trasfondo de sus últimos meses.

Pero el eje de su texto no fue solo la queja. Bárbara fue más allá y habló sobre el vínculo con su padre. “Hace poco, en una nota, me preguntaron qué enseñanza me dejó. A veces siento que me dejó más enseñanzas por las cosas que hizo mal que por las que hizo bien. Y no queda lindo decir eso”.

Finalmente, Bárbara decidió terminar su posteo con un consejo que, según ella, Jorge Lanata lo habría expresado sin dudarlo. “Si sienten que algo no está bien, que alguien que quieren no está bien cuidado, que les están dando una orden ridícula, cuestionen, pregunten, peleen, discutan, busquen lugares nuevos, abogados, pidan ayuda. No se conformen. No se queden quietos. Siempre se le puede encontrar la vuelta”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

La agenda para disfrutar este domingo en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro

La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Gimnasia y Unión aburren bastante, empate cero a cero al final del primer tiempo

Tragedia en la Ruta 215 que conecta La Plata con Brandsen: un joven murió y otro pelea por su vida

Verón presentó la nueva estética visual del Club

Menos nacimientos que muertes: un fenómeno que preocupa en La Plata

El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
Últimas noticias de Espectáculos

VIDEO. Así fue el terrible choque de Thiago Medina con su moto

La agenda para disfrutar este domingo en La Plata

"Son unos sinvergüenzas": el escándalo de la ostentosa familia Kovalivker llegó a la mesa de Mirtha Legrand

¿Quién ganará?: se entregan los Emmy, los premios a lo mejor de la tevé
La Ciudad
"Nos Vemos en el Barrio" llegó a Arana con una gran jornada de servicios y trámites
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de hoy domingo en EL DIA
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este domingo 14 de septiembre
Domingo muy húmedo pero soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Deportes
Bronca por multas masivas a autos estacionados alrededor del Estadio UNO tras el partido de Estudiantes
Gimnasia y Unión aburren bastante, empate cero a cero al final del primer tiempo
VIDEO. Domínguez habló en conferencia previo al partido contra Flamengo por Copa Libertadores
VIDEO.- Otra jornada manchada por la violencia en el fútbol amateur de la Región: corridas, golpes y juveniles heridos
La agenda del domingo a puro gol: horarios, partidos y TV
Información General
Violencia doméstica: fuerte aumento de los casos
VIDEO. Emotivo homenaje con miles de drones al papa Francisco en el Vaticano
Polémica por la vacunación de chicos contra el Covid
Una capacitación analiza cómo la baja natalidad impactará en la educación argentina
Avance ecológico: crece el interés por el reciclaje
Policiales
Conmoción tras el hallazgo sin vida de un joven en una vivienda de Abasto
VIDEO.- Otra jornada manchada por la violencia en el fútbol amateur de la Región: corridas, golpes y juveniles heridos
Motochorros entraron a una casa y robaron todo lo que pudieron en La Plata
Dolor y despedida al preparador físico del ascenso que murió en la Ruta 215: "Abrazamos a la familia"
Tragedia en la Ruta 215 que conecta La Plata con Brandsen: un joven murió y otro pelea por su vida

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla