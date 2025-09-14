La hija de Jorge Lanata, a corazón abierto: “Mi papá me enseñó más con lo que hizo mal que con lo que hizo bien”

Gimnasia y Unión aburren bastante, empate cero a cero al final del primer tiempo
A nueve meses de la muerte del periodista, Bárbara Lanata compartió una sincera reflexión sobre el último cumpleaños de su padre, su paso por la clínica y el duelo que todavía atraviesa. El 12 de septiembre habría sido un nuevo cumpleaños para Jorge Lanata, el primero sin él para su familia.
Por eso, su hija mayor, Bárbara Lanata, eligió recordar al periodista con una palabras cargadas de dolor y honestidad. A través de una serie de fotos en redes sociales, algunas de su infancia, otras del propio Lanata, revivió uno de los momentos más difíciles de la internación que precedió su muerte.
“¿Cómo no me van a dejar entrar con el celular? ¿Tal vez sea el último cumpleaños de mi papá y no puedo tener una foto con él?”, escribió Bárbara, recordando lo que dijo en voz alta ese 12 de septiembre de 2024, cuando Jorge comenzaba su rehabilitación tras tres meses de hospitalización. Pero también, como ella misma reconoce, esas palabras podían estar cargadas de verdad. “Sabía que podía ser cierto. Tres meses y medio después, falleció”.
Además, Bárbara compartió su visión crítica sobre cómo fue manejado el proceso médico de su padre. “Las excesivas medidas de seguridad que nos imponían a algunos miembros de la familia fueron una de las razones por las que iniciamos una demanda judicial. Pedimos una red de apoyo”, explicó. Ese conflicto familiar, del que hasta ahora poco se había dicho públicamente, formó parte del trasfondo de sus últimos meses.
Pero el eje de su texto no fue solo la queja. Bárbara fue más allá y habló sobre el vínculo con su padre. “Hace poco, en una nota, me preguntaron qué enseñanza me dejó. A veces siento que me dejó más enseñanzas por las cosas que hizo mal que por las que hizo bien. Y no queda lindo decir eso”.
Finalmente, Bárbara decidió terminar su posteo con un consejo que, según ella, Jorge Lanata lo habría expresado sin dudarlo. “Si sienten que algo no está bien, que alguien que quieren no está bien cuidado, que les están dando una orden ridícula, cuestionen, pregunten, peleen, discutan, busquen lugares nuevos, abogados, pidan ayuda. No se conformen. No se queden quietos. Siempre se le puede encontrar la vuelta”.
