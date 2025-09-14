Boca vs Rosario Central.- El Xeneize ante el Canalla, en un compromiso clave: hora, formaciones y tv

Desde las 17:30, Boca visita a Rosario Central por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El árbitro será Facundo Tello y televisará TNT Sports Premium. El Xeneize juega un encuentro clave ante el Canalla, por la clasificación a la Copa Libertadores.

Sin dudas, es un partido fundamental en la aspiración del Xeneize para meterse al certamen continental por Tabla Anual. Está igualado en 45 puntos con el Canalla, por lo que una victoria lo posicionaría bien de cara a la recta final.

Finalmente, Russo va a decir presente en el Gigante de Arroyito, pese a haber recibido el alta hace pocos días por una infección urinaria. El deseo del entrenador fue más fuerte para estar con sus jugadores y también para ser recibido de la mejor manera por el Gigante de Arroyito, donde los hinchas de Central le guardan un buen recuerdo por sus pasos como entrenador.

Las probables formaciones de Boca vs Rosario Central:

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz, Federico Navarro o Santiago Lopéz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco;Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Édison Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Hora: 17.30.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Más allá de que mejoró, Russo no quiere arriesgar a Marchesín, por lo que atajará Brey

En lo que respecta al once de Boca, el equipo va a sufrir una modificación: el ingreso de Leandro Brey (quien renovó hasta 2029) en lugar de Agustín Marchesín. Pese a que evolucionó del desgarro en uno de sus gemelos, la idea del cuerpo técnico es no arriesgar al experimentado arquero, que volvería ante Central Córdoba en La Bombonera.

Después va a darle confianza a los demás jugadores, luego de enfilar tres victorias de manera consecutiva. Nuevamente Cavani y Merentiel van a componer la dupla de ataque, mientras que Palacios y Aguirre van a ser los encargados de otorgar el desequilibrio del equipo. Pese a una molestia en el isquiotibial, Velasco va a ser opción de recambio para el segundo tiempo.

Como ocurrió en los últimos dos duelos que disputó de visitante, viajaron todos los jugadores a Rosario (ver aparte). La buena noticia es que Ander Herrera se recuperó y va a ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Enfrente llega un Canalla invicto, que si bien empató más de lo que ganó, se hace muy fuerte en condición de local. Con Ángel Di María como emblema, va a intentar sacar chapa para quedarse con tres puntos importantes, que lo dejarían bien parado en la Tabla Anual y también lo posicionaría bien en los playoffs del Clausura.

En lo que respecta al once, la idea de Ariel Holan es repetir el mismo equipo que jugó solo el primer tiempo ante Sarmientoen Junín, ya que ese encuentro fue suspendido por tormenta.

EL CANALLA SE HACE FUERTE

En los últimos 19 años, Central perdió solamente dos veces ante Boca en el Gigante de Arroyito: 2-1 por el Apertura 2006 y 2-1, por la Liga Profesional, en 11 encuentros disputados. Después, entre campeonatos locales y la llave de la Copa Sudamericana en 2014, el saldo es bastante favorable para el elenco rosarino: 6 victorias y 3 empates.