Sorpresa en City Bell por la aparición de un carpincho herido por las calles

Mauricio Martínez amplía la diferencia: Unión vence a Gimnasia 3 a 1 en el Bosque
Un carpincho herido llamó la atención de los vecinos de City Bell durante la madrugada de este domingo. El animal, desorientado y asustado, fue visto caminando por calle 476, frente al Batallón de Comunicaciones, del Ejército Argentino.
Testigos contaron que el animal parecía estar lastimado y, aunque intentaron acercarse para ayudarlo, el carpincho se mostró nervioso y desconfiado, lo que dificultó cualquier intento de asistencia. "Estaba re asustado, paramos pero no sabíamos qué hacer", expresó uno de los vecinos.
Los presentes informaron a la Policía, pero hasta el momento no hay detalles sobre si las autoridades lograron localizarlo o brindarle la ayuda necesaria. En la zona, el animal sigue suelto, y su estado de salud continúa siendo incierto.
Aunque es común ver estos roedores en lugares como Nordelta o la costa de San Isidro, su presencia en La Plata es inusual, lo que convierte a este suceso en un hecho atípico para los vecinos de la región.
