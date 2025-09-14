Bronca por multas masivas a autos estacionados alrededor del Estadio UNO tras el partido de Estudiantes

Conmoción tras el hallazgo sin vida de un joven en una vivienda de Abasto
Un fuerte malestar se desató en las inmediaciones del Estadio UNO tras el partido entre Estudiantes y River, cuando la Municipalidad de La Plata implementó un operativo de control que terminó con la imposición de numerosas multas a vehículos estacionados en las calles cercanas. Muchos de los afectados fueron periodistas y trabajadores de los medios, quienes, al salir, encontraron que sus autos fueron sancionados.
Según contó un trabajador de prensa en sus redes sociales, los vehículos se encontraban estacionados en un área asignada por el club, especialmente para la prensa, sin que se hubiera comunicado previamente algún cambio en las normativas. "Todos los autos que están estacionados en la parte de Prensa, todos en infracción", expresó en un video viralizado en las redes, subrayando que durante años este espacio había sido habilitado para el estacionamiento de los profesionales.
La situación generó la furia de los damnificados, quienes acusaron a la Comuna de aprovechar la gran concurrencia para imponer sanciones masivas y, de este modo, "hacer caja". "¿Qué carajo te pasa Julio Alak, que mandas a poner 50 multas a los que hace años ponemos el auto donde Estudiantes nos dice que lo pongamos?", disparó el relator Damián Zárate en su cuenta de Twitter.
Sin embargo, la Comuna defendió su accionar, aclarando que el club no tiene la potestad de autorizar el estacionamiento y que debería haber consultado previamente con el área de Tránsito. Además, argumentaron que los vehículos estaban estacionados sobre un espacio verde, lo cual complicaría los esfuerzos por recuperar y ordenar esos sectores.
