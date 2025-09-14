Perú Vive 2025: danzas típicas, shows y stands de gastronomía en la Plaza Moreno

Gimnasia con notorias carencias en ataque y fallas defensivas, sufrió la eficacia de Unión: cayó 3 a 1
Conmoción tras el hallazgo sin vida de un joven en una vivienda de Abasto
Milei presenta el proyecto de Presupuesto 2026 y el arco opositor anticipa que no admitirá una nueva prórroga
Bronca por multas masivas a autos estacionados alrededor del Estadio UNO tras el partido de Estudiantes
La hija de Jorge Lanata, a corazón abierto: “Mi papá me enseñó más con lo que hizo mal que con lo que hizo bien”
Sorpresa en City Bell por la aparición de un carpincho herido por las calles
VIDEO.- Otra jornada manchada por la violencia en el fútbol amateur de la Región: corridas, golpes y juveniles heridos
Menos nacimientos que muertes: un fenómeno que preocupa en La Plata
Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro
VIDEO. Domínguez habló en conferencia previo al partido contra Flamengo por Copa Libertadores
Boca enfrenta a Rosario Central, en un compromiso clave: hora, formaciones y tv
Paula Chaves recibió una fuerte amenaza de una famosa: “Le voy a rallar su cuadro feliz”
El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
Dolor y despedida al preparador físico del ascenso que murió en la Ruta 215: "Abrazamos a la familia"
VIDEO. Así fue el terrible choque de Thiago Medina con su moto
Tras la derrota electoral, crecen las comparaciones con 2001 y el fantasma de la crisis acecha a Milei
Motochorros entraron a una casa y robaron todo lo que pudieron en La Plata
“Leí un libro por vos”: de la lectura íntima a la recomendación en redes
Tragedia en la Ruta 215 que conecta La Plata con Brandsen: un joven murió y otro pelea por su vida
"La voy a ir a visitar“: la contundente frase de Axel Kicillof y su particular relación con la expresidenta
Domingo muy húmedo pero soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Autocrítica libertaria: “Nacionalizar la elección fue un error”
El pueblo cercano a La Plata ideal para salir de la rutina y disfrutar del aire de campo
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Impuestos y juicios laborales ponen contra las cuerdas a la industria local
Argentina y el oro: proyectos millonarios, nuevas minas y el RIGI para atraer inversiones
Este fin de semana, La Plata recibe el evento más importante de la colectividad peruana en Argentina. Se trata de “Perú Vive 2025”, un megaencuentro cultural y festivo que cpmenzó en la jornada de ayer y culmina este domingo en Plaza Moreno, desde el mediodía y con entrada libre y gratuita.
Durante dos jornadas, vecinos y visitantes pueden disfrutar de una amplia propuesta artística, gastronómica y cultural que reunirá a más de 200 artistas en escena. La programación incluirá espectáculos de danzas típicas de la costa, sierra y selva del Perú, además de shows musicales pensados para toda la familia.
Uno de los atractivos centrales será la gastronomía, con una gran cantidad de stands de comidas peruanas que ofrecen los sabores más representativos del país andino. También habrá un desfile de moda de alta costura peruana, una master class de cocina a cargo de chefs internacionales y un espacio de promoción turística para quienes deseen conocer más sobre el país.
A lo largo del evento, los asistentes pueden recorrer puestos de artesanía y productos típicos, mientras que pantallas gigantes y transmisiones en vivo acompañan cada una de las actividades.
“Perú Vive 2025” es organizado de manera conjunta por el Consulado General del Perú en La Plata, la Municipalidad de La Plata y las Asociaciones Peruanas de La Plata y Berisso, con el objetivo de fortalecer la identidad, la cultura y la integración de la comunidad peruana en la región.Desde la organización destacaron que se trata de “una experiencia única que busca compartir con toda la ciudad el orgullo y la riqueza cultural del Perú”.
