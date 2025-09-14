Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Perú Vive 2025: danzas típicas, shows y stands de gastronomía en la Plaza Moreno

14 de Septiembre de 2025 | 17:08

Este fin de semana, La Plata recibe el evento más importante de la colectividad peruana en Argentina. Se trata de “Perú Vive 2025”, un megaencuentro cultural y festivo que cpmenzó en la jornada de ayer y culmina este domingo en Plaza Moreno, desde el mediodía y con entrada libre y gratuita.

Durante dos jornadas, vecinos y visitantes pueden disfrutar de una amplia propuesta artística, gastronómica y cultural que reunirá a más de 200 artistas en escena. La programación incluirá espectáculos de danzas típicas de la costa, sierra y selva del Perú, además de shows musicales pensados para toda la familia.

Uno de los atractivos centrales será la gastronomía, con una gran cantidad de stands de comidas peruanas que ofrecen los sabores más representativos del país andino. También habrá un desfile de moda de alta costura peruana, una master class de cocina a cargo de chefs internacionales y un espacio de promoción turística para quienes deseen conocer más sobre el país.

A lo largo del evento, los asistentes pueden recorrer puestos de artesanía y productos típicos, mientras que pantallas gigantes y transmisiones en vivo acompañan cada una de las actividades.

“Perú Vive 2025” es organizado de manera conjunta por el Consulado General del Perú en La Plata, la Municipalidad de La Plata y las Asociaciones Peruanas de La Plata y Berisso, con el objetivo de fortalecer la identidad, la cultura y la integración de la comunidad peruana en la región.Desde la organización destacaron que se trata de “una experiencia única que busca compartir con toda la ciudad el orgullo y la riqueza cultural del Perú”.

