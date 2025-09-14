Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Milei presenta el proyecto de Presupuesto 2026 y el arco opositor anticipa que no admitirá una nueva prórroga

Milei presenta el proyecto de Presupuesto 2026 y el arco opositor anticipa que no admitirá una nueva prórroga
14 de Septiembre de 2025 | 16:03

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei presentará mañana por cadena nacional el proyecto de Presupuesto 2026 que enviará al Congreso y el arco opositor anticipa que no admitirá una nueva prórroga adelantando que buscarán conseguir que salga la ley.

Gobernadores y legisladores de la oposición empezaron a manifestar que no consentirá un tercer año seguido sin una nueva Ley de Leyes, asegurando que fijarán un esquema riguroso para el tratamiento del proyecto que permita alcanzar una sanción antes de que finalice el periodo de sesiones ordinarias del Congreso.

En este marco, emplazaran al presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, José Luis Espert, con citaciones para funcionarios de la cartera económica y fecha definida para firmar el dictamen. De esta manera, buscarán ganarle de mano al Ejecutivo nacional para que no se repita lo sucedido el año pasado cuando se canceló el tratamiento ante la falta de acuerdo y se dispuso la segunda prórroga de la norma sancionada para 2023, dándole discrecionalidad a la gestión libertaria para administrar los fondos.

Ante este escenario, la respuesta del oficialismo se centraría en convocar al debate ni bien ingrese el proyecto al Parlamento y reconstruir el vínculo con los gobernadores más cercanos a partir de propuestas vinculadas a la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y a la distribución del Impuesto a los Combustibles.

Entre los mandatarios provinciales que ya dejaron trascender su postura y mantuvieron diálogos con el Ejecutivo nacional en las últimas horas para intercambiar pareceres están Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

Del lado de Casa Rosada insisten en que el equilibrio fiscal no es negociable por lo que no convalidarán modificaciones al proyecto que pongan en riesgo ese propósito y desde las provincias sostienen que no es viable profundizar el ajuste duro otro año más, negar el diálogo y no sancionar el presupuesto nacional nuevamente.

Al respecto, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, afirmó que no existe intercambio fluido con el gobierno nacional y manifestó su respaldo al déficit cero, pero reclamó que se aplique con sensibilidad social, en una entrevista a Radio Rivadavia. Al respecto, expresó: “Estamos muy de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero creemos que se puede gobernar con déficit cero con un sentido social. La gente lo necesita”.

En ese punto, lanzó una advertencia al oficialismo al considerar que “la motosierra capaz ya no es la herramienta. Hoy hace falta un bisturí, para ir efectivamente a los lugares donde hay que terminar con la corrupción y la ineficiencia, sin golpear a los más vulnerables”.

En la alocución de presentación de la iniciativa oficial que realizará Milei en el comienzo de la semana podrá vislumbrarse si la administración libertaria estará abierta a debatir los pedidos de la oposición o si intentará imponer su diagrama sin mayores concesiones.

El tratamiento del presupuesto se da en un clima político adverso para el gobierno nacional tras la derrota legislativa en la provincia de Buenos Aires y los reiterados pasos en falso en el Congreso con las leyes sancionadas en las últimas semanas y el rechazo a los vetos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro

La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota

Gimnasia con notorias carencias en ataque y fallas defensivas, sufrió la eficacia de Unión: cayó 3 a 1

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Tragedia en la Ruta 215 que conecta La Plata con Brandsen: un joven murió y otro pelea por su vida

Verón presentó la nueva estética visual del Club

Menos nacimientos que muertes: un fenómeno que preocupa en La Plata

El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
Últimas noticias de Política y Economía

Milei, en un acto de VOX: participó por videoconferencia y describió a Charlie Kirk como un "mártir de la libertad"

"La voy a ir a visitar“: la contundente frase de Axel Kicillof y su particular relación con la expresidenta

Autocrítica libertaria: “Nacionalizar la elección fue un error”

Acciones y bonos caen, y los dólares llegan al techo
Policiales
Dolor y despedida al preparador físico del ascenso que murió en la Ruta 215: "Abrazamos a la familia"
Conmoción tras el hallazgo sin vida de un joven en una vivienda de Abasto
VIDEO.- Otra jornada manchada por la violencia en el fútbol amateur de la Región: corridas, golpes y juveniles heridos
Motochorros entraron a una casa y robaron todo lo que pudieron en La Plata
Tragedia en la Ruta 215 que conecta La Plata con Brandsen: un joven murió y otro pelea por su vida
Deportes
Gimnasia con notorias carencias en ataque y fallas defensivas, sufrió la eficacia de Unión: cayó 3 a 1
LOS GOLES. Gimnasia 1 - 3 Unión por Torneo Clausura
Boca enfrenta a Rosario Central, en un compromiso clave: hora, formaciones y tv
Bronca por multas masivas a autos estacionados alrededor del Estadio UNO tras el partido de Estudiantes
VIDEO. Domínguez habló en conferencia previo al partido contra Flamengo por Copa Libertadores
Información General
Violencia doméstica: fuerte aumento de los casos
VIDEO. Emotivo homenaje con miles de drones al papa Francisco en el Vaticano
Polémica por la vacunación de chicos contra el Covid
Una capacitación analiza cómo la baja natalidad impactará en la educación argentina
Avance ecológico: crece el interés por el reciclaje
Espectáculos
Paula Chaves recibió una fuerte amenaza de una famosa: “Le voy a rallar su cuadro feliz”
La hija de Jorge Lanata, a corazón abierto: “Mi papá me enseñó más con lo que hizo mal que con lo que hizo bien”
VIDEO. Así fue el terrible choque de Thiago Medina con su moto
La agenda para disfrutar este domingo en La Plata
¿Quién ganará?: se entregan los Emmy, los premios a lo mejor de la tevé

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla