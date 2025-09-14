Conmoción tras el hallazgo sin vida de un joven en una vivienda de Abasto

Gimnasia y Unión aburren bastante, empate cero a cero al final del primer tiempo
Un joven de 21 años fue encontrado sin vida este domingo en su casa del barrio Abasto, en La Plata. La víctima fue identificada como J. A. A.. El hallazgo se produjo durante la madrugada en su domicilio ubicado en 183 y 35 bis, luego de que un vecino alertara a la policía sobre la presencia del cuerpo.
Fuentes del caso informaron que no hubo señales de acceso forzado ni faltantes de objetos de valor en la vivienda, y que el escenario hallado sería compatible con un suicidio.
El caso quedó bajo la jurisdicción de la Fiscalía 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, quien avaló lo actuado por la policía. Policia Científica y efectivos de la Comisaría 7ma de Abasto trabajaron en la escena. Según allegados, el joven atravesaba un cuadro depresivo.
Además, un hombre de 88 años fue encontrado sin vida en su vivienda de Berisso, en circunstancias que son investigadas por la Policía y la Justicia. El hallazgo ocurrió en las últimas horas, cuando allegados al jubilado dieron aviso a las autoridades tras no tener noticias suyas durante la jornada.
Al llegar al domicilio, ubicado en la zona céntrica de la ciudad, efectivos policiales de la Comisaría 1º constataron la presencia del cuerpo y convocaron a personal médico, que confirmó el deceso. En el lugar, se halló un arma de fuego al costado del cuerpo. En el lugar también trabajó personal de Policía Científica para llevar adelante las pericias.
Una estadística reveló que es la principal causa de muerte violenta en la Región. El 10 de septiembre pasado, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, se conocieron los últimos resultados de un relevamiento que dos periodistas platenses vienen realizando desde hace casi una década, para visibilizar que esa problemática es hoy la principal causa de muerte violenta en La Plata, sin políticas públicas diseñadas a la medida de la crisis que atraviesa la salud mental.
Con datos del Ministerio de Seguridad, el de Salud, la Procuración General bonaerense, informes de ONG, medios periodísticos y testimonios de familiares de víctimas, la estadística de Fernando Tocho y Marcela Ojea es contundente: el número de suicidios en La Plata, Berisso y Ensenada supera al de los homicidios culposos y dolosos.
Es que durante el año 2024 se registraron 93 suicidios en esta Región, mientras que los asesinatos fueron 29 y las muertes por accidentes, 64.
