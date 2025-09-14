Los entrenadores que suenan en Independiente tras la renuncia de Vaccari

Independiente comenzó la búsqueda de un nuevo director técnico luego de la renuncia de Julio Vaccari, tras la derrota del pasado sábado ante Banfield por 1-0 en el Torneo Clausura, y tanto la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez como Gustavo Quinteros serían los principales apuntados.

El ciclo del ahora ex DT del Rojo tuvo un gran desempeño a fines del 2024 y durante el primer semestre del 2025. Sin embargo, en la segunda mitad del año, el equipo quedó afuera de la Copa Sudamericana, de la Copa Argentina y todavía no logró sumar de a tres en el campeonato local después de ocho fechas.

En principio, quien asumirá el cargo como interino será Carlos Matheu, entrenador de la Reserva de la institución, y dirigirá la práctica del lunes mientras la Comisión Directiva cierra al reemplazante del oriundo de Máximo Paz con paso por el banco de Defensa y Justicia.

Los primeros nombres que surgieron fueron la dupla Orsi – Gómez, campeones con Platense del Torneo Apertura 2024 tras vencer 1-0 a Huracán en la final. Actualmente, ambos se encuentran sin equipo y serían del gusto de la dirigencia del conjunto de Avellaneda.

Por otro lado, también apareció Gustavo Quinteros como opción, quien se encuentra sin trabajo desde abril luego de su flojo paso por Gremio de Brasil, pero que logró formar un gran equipo en Vélez Sarsfield en 2024.

No obstante, el sondeo de los “Diablos Rojos” no sería el único, ya que recientemente rechazó a Colo-Colo de Chile y tanto la selección de Perú como la de Chile, tras la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 -torneo al que ninguno de los dos combinados logró clasificar-, estarían interesadas en hacerse con los servicios del “Profesor”.