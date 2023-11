Marcelo Gallardo partió hacia Arabia Saudita y rompió el silencio: "Me incentivaron con un gran proyecto"

El ex técnico de Nacional de Uruguay y River, Marcelo Gallardo, emprendió viaje a Arabia Saudita para firmar en las próximas horas como entrenador del Al-Ittihad de ese país que tiene como máxima estrella al goleador francés Karim Benzema.

En una improvisada conferencia de prensa antes de partir, aseguró: "Es una decisión que tomé en base a cuestiones que tienen que ver con lo personal. Fue un sentir. Hay mucho para desarrollar, me incentivaron también con un gran proyecto de desarrollo en un lugar donde está todavía con cierta virginidad. Un mercado que me abre un poquito la cabeza, algo diferente. Eso me motiva, me proyecta en este tiempo que tengo ganas de volver a trabajar".

En esta misma línea, manifestó: "En ese sentido me embarqué en este desafío lindo que es un descubrimiento total para mí y para todo mi equipo”.

"Estuve un año quieto, así que activarme nuevamente con entusiasmo es lo que espero hacer y desde ya que estamos con muchísimo entusiasmo y ganas de poder vivir esta experiencia que es totalmente diferente a todas", acotó el "Muñe".

Su contrato se extenderá hasta junio de 2025 y dispondrá de una opción de extenderse por dos años más (hasta junio 2027).