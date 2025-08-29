¿Arrepentido?: Spagnuolo temería por su vida

Tensión y empujones en la caravana de Karina y Menem, ahora en Corrientes: hay detenidos
Tensión y empujones en la caravana de Karina y Menem, ahora en Corrientes: hay detenidos
Con "terror" y evalúa ser "arrepentido": cómo pasa las horas Diego Spagnuolo tras el escándalo por presuntas coimas
La Justicia anuló el decreto que reubicaba la Zona Roja en La Plata en el Bosque
Caen las proyecciones y crece la preocupación por la falta de ventas
Cambios en las cúpulas de dos comisarías de La Plata: cuáles son las razones
Triple choque en el límite entre La Plata y Ensenada: hay tres heridos
Ola de robo de medidores de gas en La Plata: para reponerlos hay espera "para rato"
Otra vez, San Armani: River zafó en los penales y jugará con Racing los cuartos de la Copa Argentina
"Algo muy raro" y una fuga a toda velocidad: la versión de un testigo que vio el accidente fatal del repartidor
La oposición reactivó la comisión $LIBRA: un “lilito” al mando y el oficialismo se retiró en protesta
Un repartidor voló por el aire tras chocar contra una obra en plena Avenida 7
Aplausos para un repartidor en La Plata: le transfirieron varios millones por error, contactó a la persona y se los devolvió
Un nene de 11 años está grave tras la patada de un caballo en La Plata
Estudiantes se prepara para visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero: ¿habrá rotación?
VIDEO. "Vamos a brindar" y el reencuentro en Estancia: Lucas Barrios recordó el paso de Diego Maradona en Gimnasia
Choque en diagonal 74: una ciclista quedó con la mano atrapada
VIDEO. El Tren Roca vuelve a La Plata este lunes, pero será a "media máquina": los detalles de la obra
Tránsito sin remedio en La Plata: casi se incrusta contra una farmacia llena de clientes
VIDEO. VTV: volvieron las largas colas en La Plata y cada vez está más cara la revisión del auto
Quién era el repartidor que chocó y murió en La Plata: la Policía confirmó su identidad
El mapa de las universidades bonaerenses: cuando estudiar depende de un código postal
Tamara Pettinato afirmó que volvería a entrevistar a Alberto Fernández: “Sólo los que me comí”
“Traición”: el alarmante informe del Ministerio Tutelar señala sobre las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi
Condenan a 19 años de prisión al ladrón que apuñaló y mató al ingeniero Mariano Barbieri en Palermo
Lollapalooza Argentina 2026: se conoció la grilla de artistas internacionales y locales para todos los gustos
Se mantiene el pronóstico y se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llega la ciclogénesis
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Desde su entorno revelaron que podría acogerse a la figura de imputado colaborador. Ya designó un abogado para la investigación que se abrió por presuntas coimas
“Si yo hablo, armo un quilombo padre”. Eso le habría transmitido el desplazado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, a sus amigos más cercanos, a los que también les habría advertido que teme por su vida y mientras evalúa presentarse en la Justicia como arrepentido -por lo pronto ya designó a un abogado, Ignacio Rada Schultze, que se presentó para ver el expediente que tramita el fiscal Franco Picardi-, tras el escándalo de los audios que se le atribuyen y en los que habla de un presunto esquema de coimas que salpica a empresarios y a funcionarios clave del Gobierno como la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor, Eduardo “Lule” Menem.
Los dichos puestos en boca de Spagnuolo -los primeros desde que estalló el caso- fueron dados a conocer en una nota del diario La Nación. Allí se afirma que el funcionario saliente se debate hoy entre el temor y la soledad, y que solo se refugia en un puñado de amigos de confianza. A ellos, reconstruye el matutino porteño, les cuenta por ejemplo que lo que quería hacer era limpiar la Andis, anular las pensiones mal otorgadas y volver al sector privado, ya sea para reabrir su estudio jurídico (era uno de los abogados del Presidente) o analizar ofertas laborales. Pero todo cambió para él la semana pasada, cuando se difundieron los audios en los que alerta sobre una supuesta red de sobornos y a las pocas horas fue corrido de su cargo.
Spagnuolo cree que hizo lo correcto y que le tendieron una cama. Cuentan también que está furioso, triste y decepcionado de Milei, de su hermana, de los Menem y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “Él siente que lo usaron y terminó metido en un baile que no era suyo. Él dice que le transmitió sus inquietudes a Pettovello y que ella le fue con el cuento a Milei, que lo llamó para escucharlo. ¿Conclusión? Karina le dijo después que él con Javier no iba a hablar más”, aseguró uno de sus amigos, que deslizó además que al exfuncionario le intervinieron el teléfono.
Quién grabó a Spagnuolo es una de las preguntas del millón. En Casa Rosada sospechan desde dueños de droguerías a sectores afines al kirchnerismo, pasando por la exlibertaria Marcela Pagano y su pareja, Franco Bindi (algo que la diputada negó) y hasta de gente cercana al asesor Santiago Caputo.
Cerca de Spagnuolo dicen que él apunta al consultor Fernando Cerimedo, uno de los dueños del portal oficialista “La Derecha Diario” y pareja de la ingeniera Natalia Basil, que trabajó en la Andis durante el primer semestre del Gobierno. Los audios filtrados datan de ese lapso. Cerimedo confirmó que era amigo de Spagnuolo y que “tiempo antes” ya le había contado parte de lo que salió a luz.
En el círculo del exdirector de Discapacidad también posan la mira en Daniel Garbellini, el otro funcionario que Milei echó de la Andis cuando explotó el escándalo. “Diego [por Spagnuolo] sólo firmó tres licitaciones, que fueron prolijas”, dicen sus amigos y que el resto de los contratos “los manejaba Garbellini, ¿está claro?”.
LE PUEDE INTERESAR
Kicillof: arenga picante para que la gente vote
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Otra caravana de LLA con incidentes en Corrientes
Ante la consulta sobre por qué no fue a la Justicia si detectó delitos o irregularidades, quienes lo defienden aclararon que tomó esa decisión porque “en esos momentos ya había una investigación judicial abierta, en manos del fiscal Rívolo (Carlos) y De Giorgi (por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi]) que abordaba precisamente estos temas”, que ahora investigan el fiscal Picardi y el juez Sebastián Casanello.
Sus allegados agregan también que si no se presentó antes en Comodoro Py desde que se conocieron los audios fue porque “no está ni imputado” y justificaron que haya borrado los mensajes que intercambió con los Milei porque puede haber hablado de otras cosas, más allá de lo atinente al escándalo, y “todos tenemos todas nuestras vidas en los teléfonos.
Ahora, no descartan que se presente como “imputado colaborador” –o sea, como “arrepentido”-, pero tampoco que cierre filas con la Rosada.
Todo depende del curso de la investigación y de lo que haga el Gobierno, “desde donde le mandaron a Santiago Viola y a los Anzorreguy, que es lo mismo que decir los Menem (por “Lule” y por Martín, el titular de la Cámara de Diputados), pero los rechazó”, dijeron, aunque los abogados desmintieron cualquier contacto con Spagnuolo, quien, insistieron sus amigos, tiene “miedo de vida”.
O, como plantearon en términos más vulgares, “está cagado hasta las patas”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí