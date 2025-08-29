Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

La Ciudad |Desde El Mondongo

La Justicia anuló el decreto que llevaba la Zona Roja al Bosque

El fallo respondió al recurso que impulsó la Comisión Provincial por la Memoria y organizaciones travestis y trans. Queja de los vecinos

La Justicia anuló el decreto que llevaba la Zona Roja al Bosque

La decisión judicial generó malestar en el barrio el Mondongo / Web

29 de Agosto de 2025 | 00:57
Edición impresa

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, a cargo de la jueza María Ventura Martínez, dejó sin efecto el decreto municipal que disponía el traslado de la llamada Zona Roja desde el barrio El Mondongo hacia el Paseo del Bosque. La decisión activó el malestar entre los vecinos de la tradicional locación.

La medida anulada, sancionada durante la gestión municipal anterior, establecía además la aplicación de multas a quienes continuaran ejerciendo la actividad fuera del área autorizada.

La resolución fue en respuesta al recurso impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y diversas organizaciones travestis y trans, que argumentaron que la disposición era arbitraria, no consideraba la vulnerabilidad del colectivo afectado ni incorporaba instancias participativas reales.

Los argumentos del fallo

Según trascendió ayer, en sus fundamentos, la sentencia aduce “arbitrariedad e incumplimiento de normas” señalando que “el decreto fue considerado arbitrario, porque no se tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad del colectivo y carecía de precedentes de diálogo o consulta con las personas afectadas”.

Además, el fallo hace referencia a una “prisa normativa excesiva” indicando que “el reglamento se dictó apenas diez días después de su publicación, sin permitir instancias de participación ciudadana ni evaluar alternativas menos lesivas”.

También advierte sobre la “falta de condiciones mínimas en el nuevo espacio”, aludiendo a que “el Paseo del Bosque no contaba con infraestructura básica -iluminación, seguridad, mobiliario urbano, etc.- para garantizar la protección y seguridad de quienes debían trasladarse allí”.

El decreto de reubicación

El decreto en cuestión ordenaba que la zona para la oferta de servicios sexuales se reubicara al Paseo del Bosque, con multas incluidas para quienes permanecieran o ejercieran fuera de ese perímetro.

En noviembre de 2023, la misma jueza ya había dispuesto una suspensión cautelar de la norma, que ahora ha sido anulada de manera definitiva.

La resolución judicial establece que, en un plazo de 60 días, el Municipio deberá conformar una mesa de trabajo para abordar la problemática de forma colaborativa e inclusiva. Aunque la actual gestión municipal ya había expresado su voluntad de impulsarla, aún no se ha avanzado en su implementación.

Descontento vecinal

Tras años de gestiones y reclamos, los vecinos del barrio expresaron su malestar ante el fallo judicial que dejó sin efecto la medida municipal por la que tanto solicitaron.

“No estamos en contra. Lo que no queremos es que usen esto de pantalla para vender droga”, dijo Daniel Domínguez, presidente de la Asamblea Vecinal El Mondongo, que desde hace años alerta sobre la grave situación que están viviendo en el lugar. “La Zona Roja mueve droga, dinero y mucha gente está prendida”, denunció en el tono que se sostiene desde hace varios años en la asamblea vecinal.

El vecino dijo que judicialmente no les permitieron intervenir. Por eso, aseguró que seguirán juntando firmas para lograr su reubicación.

El barrio, según Domínguez, “está igual o peor que años anteriores. Esto es una decisión política que no se tomó nunca. Queremos que el intendente Julio Alak se ponga las pilas, porque El Mondongo es parte de La Plata”.

 

