Briasco no está descartado y Orfila prepara el equipo

El delantero trabaja de manera diferenciada y lo van a evaluar para saber si puede jugar el lunes ante los tucumanos
Alejandro Orfila se mostró disconforme con la producción futbolística de Gimnasia en la derrota ante los sanjuaninos y, en consecuencia, no se descarta que pueda introducir un par de variantes, de cara al partido del lunes, en el Bosque, ante Atlético Tucumán.
Si bien no hay indicios de cómo formaría el equipo mens sana, todo parece indicar que habrá cambios de nombres. Hoy, el técnico ordenará la práctica formal de fútbol, en estancia Chica, y allí comenzará a darle forma al equipo.
Una de las opciones que se manejan es que el retorno de Bautista Merlini, quien dejó buenas sensaciones con los últimos ingresos desde el banco de suplentes y se podría meter en reemplazo del Pata Lucas Castro, por si decide mantener el dibujo táctico.
Además, Jan Hurtado ha está recuperado, y analizan si le dan la posibilidad de regresar al equipo titular, ya que tuvo dos meses de rehabilitación o si le dan minutos en el complemento, para que vaya sumando minutos de fútbol en busca de recuperar el ritmo.
La duda se centra en el mediocampo, ya que el binomio Garayalde-Seoane quedó en el debate en los últimos encuentros y Orfila buscaría algún tipo de variante para darle más corte a ese sector de la cancha. Las alternativas que se manejan son Augusto Max, Facundo Di Biasi y Juan Yangali, que todavía no hizo su presentación oficial con la camiseta de Gimnasia.
Por su parte, otra alternativa en ataque, podría ser Sebastián Lomónaco, quien aún no tuvo su oportunidad como titular en el Lobo.
Por otra parte, el delantero Norberto Briasco entrenó diferenciado, y no está descartado aún para jugar en el Bosque. La idea el cuerpo técnico es esperarlo hasta último momento y evaluar su recuperación en los próximos días para tomar una decisión definitiva.
El ex jugador de Boca no estuvo presente en la derrota ante San Martín, en San Juan. La distensión muscular que sufrió en el partido ante Lanús lo tuvo a mal traer en la semana previa al viaje a Cuyo, aunque son optimistas de que podría dejarla atrás y quede a disposición del entrenador. Es por eso que Alejandro Orfila lo esperará hasta último momento para saber si puede contar con él o no.
Por ahora, Briasco entrena diferenciado, y cómo el partido recién será el lunes, creen que cuenta con tiempo suficiente como para subir la exigencia y ser evaluado por el propio técnico y sus colaboradores.
Asimismo, el juvenil Juan Manuel Villalba, fue convocado nuevamente a la selección Sub 20, que comenzará a entrenar la semana que viene con miras al mundial de la categoría que se llevará a cabo en Chile, entre septiembre y octubre.
Villalba volverá a formar parte de las prácticas del equipo nacional dirigido por Diego Placente, en busca de ganarse un lugar en la lista definitiva.
