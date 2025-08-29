Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Estudiantes: los números jugando fuera de Buenos Aires

El Pincha se prepara para viajar a Santiago del Estero y medirse ante el Ferroviario, donde intentará revertir una racha negativa de siete partidos disputados sin victorias en el Interior del país

Estudiantes: los números jugando fuera de Buenos Aires

el pincha lleva siete duelos sin triunfos jugando fuera de la provincia

29 de Agosto de 2025 | 01:32
Edición impresa

Estudiantes ultima detalles para lo que será su visita a Santiago del Estero, en donde se medirá ante Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades. Si bien tiene un saldo positivo jugando en ese reducto. Buscará revertir una mala racha de siete partidos sin victorias fuera de la provincia de Buenos Aires por fase regular de torneos de Liga Profesional.

En este sentido, la última victoria del Pincha fuera de la zona bonaerense fue el 2 de agosto de 2024 en Rosario, ante Newell’s en Parque Independencia. Aquella tarde los dirigidos por Eduardo Domínguez golearon 4-1 a la Lepra, con un doblete de Guido Carrillo y otro de Pablo Piatti. Aunque posteriormente sus salidas del sureste de la llanura pampeana han sido cuesta abajo, ya que cosechó 4 derrotas y 3 empates.

Por su parte, luego de la victoria en Santa Fe, el elenco albirrojo 16 días después al Jardín de la República, donde cayó 2-0 ante Atlético Tucumán, por la fecha 11 del campeonato local. A su vez, a fin del mes de agosto, Estudiantes jugó en la provincia mediterránea de Córdoba frente a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes, donde sumó su segunda derrota consecutiva en el interior del país, tras perder 1-0 con la “T”.

A mediados de noviembre comenzaron los empates fuera de Buenos Aires. Primero igualó 1-1 ante Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades, el gol estudiantil lo convirtió Alexis Manyoma. Nuevamente en la Docta, aunque esta vez ante Belgrano en el recinto Julio César Villagra, Pinchas y Piratas igualaron 2-2. Eric Meza y Santiago Ascacibar marcaron.

Ya en un nuevo año, a Estudiantes le tocó viajar a Mendoza a inicios de febrero, para medirse ante Independiente Rivadavia en la Catedral del Parque, Estadio donde igualaron 2-2. Aquella noche Edwin Cetré y Gabriel Neves fueron los autores de los goles. Cabe recordar, que como ante Belgrano, el rival llegó al empate en el cierre del duelo.

Las últimas dos visitas al interior del país fueron ante Rosario Central, por los octavos de final del Torneo Apertura, y frente a Unión en la primera fecha del campeonato Clausura.

Battaglia sigue entre algodones y no llegaría

Tras el escándalo, el Rojo juega en Córdoba

Siguiendo esta línea, ante el Canalla, el Pincha perdió 2-0. En tanto, que en el 12 de Abril ante el Tatengue, los santafesinos le ganaron 1-0 al León.

De esta forma, mañana desde las 17, los dirigidos por Eduardo Domínguez buscarán revertir esta complicada situación de 4 derrotas y 3 empates fuera de la provincia de Buenos Aires, ante Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

 

 

El Pincha busca el equipo antes del viaje

