“Costosa” renovación de vías: comerciantes con la mitad de las ventas

Comerciantes, taxistas, estudiantes universitarios y trabajadores, esperan con ansiedad la normalización del servicio ferroviario para que las formaciones lleguen a la estación de 1 y 44. Los comerciantes y taxistas que tienen las paradas en la zona de la estación aseguran que las ventas y el movimiento bajaron más del 50 por ciento. En ese contexto y ante la posibilidad de un frente tormentoso durante el fin de semana, la incertidumbre sobre el final de las obras se instaló en las últimas horas.

Panaderías, kioscos, boutiques y hasta los taxis sintieron la merma de clientes en las últimas semanas, en un contexto económico que ya es delicado. Los trenes no llegan a 1 y 44 ni parten desde esta esquina desde el 4 de agosto pasado.

“Las ventas bajaron un montón, estamos complicados. Abrimos a las 6.30 porque baja gente del tren, y ahora no pasa nadie. Siempre se llevaban alguna factura, esperemos que vuelva. Algunos creen que será después de las elecciones” del 7 de septiembre, contó Evangelina, desde su panadería en diagonal 80 y 2. Su colega Solange, que atiende en diagonal 80 y 44, coincidió: “Se vendió un poco, pero se notó la baja del movimiento en la fluidez de la gente que pasa por acá. Que vuelva el tren cuanto antes”, imploró la mujer.

El impacto no se limita a las panaderías. Tito, canillita de la zona, reconoció que la caída en las ventas se compensó con el “Cartonazo” de EL DIA, ya que se acercó gente que antes no pasaba por el lugar, aunque la preocupación sigue: “Esperamos que se normalice todo pronto”. Desde un kiosco cercano señalaron que las ventas se derrumbaron “no menos de un 50 por ciento”. La situación, remarcaron, obligó a recortar personal, reducir gastos y pasar a media jornada para el personal: “A este nivel nunca lo habíamos vivido, tanta tranquilidad nunca antes se vivió”.

El transporte público alternativo tampoco logra cubrir la demanda y los taxistas atraviesan días duros. “Más del 50 por ciento bajó el trabajo. En muchas horas tengo un solo viaje. Estamos muy a fin de mes y la gente no puede afrontar todos los gastos”, dijo uno de ellos. Otro chofer agregó sobre las condiciones que atraviesan los pasajeros en Tolosa, la cabecera alternativa: “Está intransitable el acceso a Tolosa, con barro y calles imposibles. Estamos al horno: el ferrocarril parado, las aplicaciones que nos complican. Esperemos que vuelva el servicio el lunes”.

Los pasajeros también describen las dificultades para llegar a La Plata desde Tolosa. “El día que llueve es imposible el acceso. Se arma un lío cuando llega cada tren y se torna peligrosa la calle”, relató una vecina. Otra pasajera que viajó desde Longchamps a La Plata explicó que tuvo que hacer múltiples trasbordos hasta la Catedral platense: “La zona está fea y se complica”. Dos mujeres cordobesas que fueron al registro civil resumieron el malestar: “Es una sola salida, tanto para entrar como para salir. Venimos de Ezeiza, a Constitución y después otro trasbordo. Ahora a esperar un vehículo que nos lleve hasta la oficina a la que tenemos que ir”.

Beatriz, que atiende una boutique de mochilas, cerró con un mensaje de resignación y expectativa: “Pagamos alquiler, estamos sobreviviendo. Se notó mucho la falta de gente. Esperamos con ansias el regreso del tren”.

Mientras tanto, la incertidumbre sigue marcando el pulso entre los pasajeros.

incertidumbre y SERVICIO LIMITADO

El servicio había quedado limitado desde el pasado 4 de agosto, con cabecera provisoria en Tolosa, debido a las obras que formaron parte del plan de emergencia ferroviaria decretado por el Gobierno nacional. Las tareas incluyeron el reemplazo de 2.000 metros de rieles, además de la modernización de pasos peatonales y a nivel.

El tramo entre Tolosa y La Plata no recibía una renovación integral desde 1970. En estos 55 años, solo había tenido intervenciones menores que reciclaron rieles de otras zonas, lo que derivó en una infraestructura heterogénea y con tres perfiles distintos de rieles en un mismo sector.

A su vez, con la finalización de las obras, los cuatro pasos peatonales y los dos pasos a nivel de avenida 38 quedaron actualizados y equipados con semaforización.

Vale una advertencia para los usuarios: en los primeros días, el regreso del servicio será con velocidades precaucionadas de 12 kilómetros por hora, una práctica habitual cada vez que se inaugura un tendido ferroviario nuevo. De manera gradual, se irá aumentando: primero a 30, luego a 40, hasta alcanzar los 60 y finalmente los 90 kilómetros por hora, velocidad prevista para ese sector.

Aunque las condiciones climáticas de estos últimos días de agosto han sido inestables, desde Trenes Argentinos confirmaron que el cronograma de trabajo se cumplió según lo previsto, ya que las vías estaban colocadas. Sólo resta el trabajo de maquinarias de ajuste y compactación. Le indicaron a EL DIA que habrá trabajo hasta las últimas horas de este mes.

Las dudas sobre el regreso del lunes aparecen ante las intensas lluvias que se pronostican para el sábado y el domingo.