HOY
Danza
Ballet del Teatro Argentino.- Hoy a las 20 en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, se presentarán nuevas funciones de “Vivaldi X 4” (Vivaldi-Cervera), “Adagietto” (Mahler-Araiz) y “Bolero” (Ravel-Simone). Entrada gratuita con reserva online.
Música
Cuarteto Lumen.- Hoy a las 19 en el Museo Beato Angélico, 47 esquina 16 y diagonal 73, con Julian Albino, violín, Natalia Dmytrenko, violín, Sofía Sánchez Prieto, violoncello y Sofía Rojas, viola. Interpretarán “Crisantemi” de Giacomo Puccini y el Cuarteto de Cuerdas Op.18 Nº1 de Beethoven.
Valeria López Vila.- Hoy a las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.
Zadiz + Emi de Lasa + Manu Delozano.- Hoy a las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.
Loquero.- Hoy a las 21 en 49 entre 4 y 5.
El Canto Social.- Hoy a las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, se presenta el Coro Municipal de Personas Mayores, dirigido por Raúl Salvatierra. Entrada libre y gratuita.
Cine
Un juego propio.- Hoy a las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Julia Martínez Heimann y Natalia Laclau.
Soñar, soñar.- Hoy a las 20.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Leonardo Favio. Se proyecta en 35mm, gratis.
El amo del jardín.- Hoy a las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Fernando Krapp.
Love me true + Las motitos.- Hoy a las 20 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, se proyectan el corto de Inés Sedán y la película de Gabriela Vidal e Inés Barrionuevo, en el marco de Proyectando Feminismos. Gratis.
Literarias
Narradoras Sociales.- Hoy a las 17.30 en la Biblioteca Central de la Provincia, 47 entre 5 y 6.
Osiris Rodríguez Castillos.- Hoy a las 20 en el Rotary Club Los Hornos, 60 y 134, homenaje a 100 años de su natalicio. Carlos Raúl Risso disertará sobre su vida, poesías y composiciones. Actuarán: Taller de Danzas “Pago Criollo”,Guillermo Milán en canto y guitarra. Artista invitado desde Uruguay: Sergio Pérez. Conducción: Carlos Daniel Líneas.
Un cuento de Chejov.- Hoy a las 20.30 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15. Crónica, lecturas y música en vivo a cargo del Grupo Anam Cara.
Teatro
La casa de Bernarda Alba.- Hoy a las 20.15 en Dynamo, 17 y 68.
Un rubio peronista.- Hoy a las 21 en Esquina América, 71 y 18, humor a cargo de Gustavo Berger.
Match.- Hoy a las 21 en la Sala 420, 42 entre 6 y 7, deporte y humor.
Puzzle.- Hoy a las 20.30 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Omar Lopardo, con las actuaciones de Horacio Martinez y Omar Musa.
Vale con bigote.- Hoy a las 21 en La Nonna, 47 esquina 3.
Humorísimas.- Hoy a las 22.30 en 12 esquina 72, con Jonatan Sapag, Nico Prada y Gaia.
La omisión de la familia Coleman.- Hoy a las 20.30 en 10 entre 46 y 47.
Proyecto Campamento, relatos de una batalla sin fin.- Hoy a las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, se presenta la obra que visibiliza un trágico suceso histórico de la región: el bombardeo al barrio Campamento, de Ensenada, el 16 de septiembre de 1955.
Biografías.- Hoy a las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, Rodrigo Mauregui y alumnos se sumergen en la vida de Amy Winehouse, Bob Dylan, Charly García, Gustavo Cordera, Pity Álvarez y los Village People.
Mañana
Danza
Ballet del Teatro Argentino.- Mañana a las 20 en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, se presentarán nuevas funciones de “Vivaldi X 4” (Vivaldi-Cervera), “Adagietto” (Mahler-Araiz) y “Bolero” (Ravel-Simone). Entrada gratuita con reserva online.
Música
Fernanda Morello.- Mañana a las 18 en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, la pianista interpretará Fantasía N° 3 en re menor, K. 397, de Wolfgang Amadeus Mozart; “Valle de Obermann” (de “Primer año: Suiza” de “Años de peregrinaje”) de Franz Liszt; “María”, “Eleanor Rigby” e “Isobel” (de la Suite “Once mujeres”) del compositor argentino Guillo Espel y Seis preludios para piano (del Libro II) de Claude Debussy. Entrada gratuita con reserva online.
33° Encuentro Coral Platense.- Mañana a las 20 en la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad, 24 y 66, actuarán el Coro Juvenil de la UNLP (dir. Fernando Tomé), Coro del Colegio de Médicos Distrito I (dir.Vanina Rivarola), Coro Neshamá del CLIBMN (dir. Emiliano Navazo), y Agrupación Coral Atardecer (dir. Iván Lerchundi).
Jazz con Mariano Meneghini y amigos.- Mañana a las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, Diagonal 4 entre 462 y 464.
Fogón Folclore.- Mañana a las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45, recorrido por un repertorio tradicional.
La Ombú y La Bomba del Ghetto.- Mañana a las 21 en 49 entre 4 y 5.
Cine
Un juego propio.- Mañana a las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Julia Martínez Heimann y Natalia Laclau.
Diabólica Tentación.- Mañana a las 20.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Karyn Kusama en el marco de la Misa Noctura.
Teatro
Pandora, variedades escénicas.- Mañana a las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15, producido por la Cooperativa Hereje.
Hasta que la muerte nos una.- Mañana a las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.
A contrapelo.- Mañana a las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, con dramaturgia y dirección de Analia Aristegui.
Lo que no se dice.- Mañana a las 19.30 y a las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.
Bye Bye.- Mañana a las 21 en la Sala Armando Discépolo,12 entre 62 y 63, con dirección de Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita (se retira 1 hora antes por boletería).
Unos pocos globos dorados.- Mañana a las 20 en el Centro de Artes de la UNLP, 48 entre 6 y 7, con dramaturgia y dirección de Victoria Hernández. Entrada libre y gratuita.
Las Olas (des)conociendo a Coriolano(estreno).- Mañana a las 19 en el Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Claudio Cogo.
Fakeland SA.- Mañana a las 21 en el Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Alejandro Santucci.
La Leona.- Mañana a las 21 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40. Dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.
Te pido mil disculpas.- Mañana a las 21 en 43 entre 7 y 8, stand up con Ceci Hace y Nahuel Ivorra.
Nuestro romance.- Mañana a las 20 en el 58 entre 10 y 11.
No me olvides.- Mañana a las 21 en La Nonna, 47 esquina 3, con Arnaldo André y Silvia Pérez.
Don Juan, el sueño diurno de Lacan.- Mañana a las 21 en Dynamo, 17 y 68.
Nena cruzando la ruta.- Mañana a las 21 en el Teatro La Lechuza, 10 y 58, con dramaturgia y dirección de César Genovesi.
Infantil
Alicia en el país de las Maravillas.- Mañana a las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo del grupo teatral Artex100pre con dirección de Nico Alonso.
Domingo
Danza
Ballet del Teatro Argentino.- El domingo a las 17 en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, se presentarán nuevas funciones de “Vivaldi X 4” (Vivaldi-Cervera), “Adagietto” (Mahler-Araiz) y “Bolero” (Ravel-Simone). Entrada gratuita con reserva online.
Música
Cuarteto de la UNNOBA.- El domingo a las 18 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, se presenta el cuarteto integrado por Federico Moujan y Pablo Labanda, violines; Ricardo Bugallo, viola y Verónica Almerares, violoncello, quienes interpretarán el Cuarteto en re menor, op. 76, Erdödi, n° 2, “Quintas” de Joseph Haydn y el Capriccio para cuarteto de cuerdas en mi menor, op. 81 n° 3 de Felix Mendelssohn. En la segunda parte con el músico invitado, Christian Cocchiararo, en oboe, presentarán de Eduardo Rovira la Sonata para oboe y cuarteto de cuerdas op. 26 n° 1, (estreno) y “Solo en la multitud”. Entrada libre y gratuita.
Ciclo de órgano.- El domingo a las 17 en la Catedral, 14 entre 51 y 53, se presentan David Acevedo, Ezequiel Acuña y Fabiano Fhilo (Organistas) y Maitena Andrade (Soprano).
Orozco & Barrientos.- El domingo a las 21 en 49 entre 4 y 5.
Cine
Adiós a las Lilas.- El domingo a las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Hugo Curletto.
Gatica, el Mono.- El domingo a las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Leonardo Favio. Se proyecta en 35mm, gratis.
El amo del jardín.- El domingo a las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Fernando Krapp.
Boletín interno.- El domingo a las 20 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Meri Franco Mao en el marco del Ciclo Proyecciones Terrestres.
Teatro
Bye Bye.- El domingo a las 20 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, con dirección de Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita (se retira 1 hora antes por boletería).
Con el cuchillo entre los dientes.- El domingo a las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Diego de Miguel.
Jornada TPP (teatro a precios populares).- El domingo a las 18 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, actrices y actores dirigiendo a colegas por primera vez.
La conversación infinita.- El domingo a las 20 en 10 entre 46 y 47, charlan Alejandro Dolina y Darío Sztajnszrajber.
Sex 2025.- El domingo a las 20.30 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.
El Principio de Arquímedes.- El domingo a las 18.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia de Josep María Miró y dirección de Sara Mon.
Infantil
Viajando al Mundo de los Cuentos.- El domingo a las 16 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. ENtrada libre y gratuita (se retira una hora antes por boletería).
Los tres chanchitos.- El domingo a las 15 en La Nonna, 47 esquina 3, clásico con dirección de Leo Ringer.
Caperucita Roja.- El domingo a las 16.30 en La Nonna, 47 esquina 3, clásico de Leo Ringer.
Mañana a las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464, se presenta laformación integrada por Mariano Meneghini, Diego Gómez, Andrés Martínez, Guimo Migoya y Néstor Gómez, que revive el espíritu vibrante del jazz tradicional en un viaje sonoro lleno de swing, energía y elegancia.
