Feriados trasladables: se suman los de fin de semana

El Gobierno nacional habilitó el traslado de feriados que caigan sábado o domingo. A partir de ahora, se podrán correr al lunes inmediato posterior o al viernes anterior
Los feriados trasladables que coincidan con sábados o domingos podrán moverse al lunes inmediato posterior o al viernes anterior, según lo disponga la autoridad de aplicación, según dispuso ayer el Gobierno Nacional.
La disposición supone un cambio significativo, ya que hasta ahora, la Ley 27.399 de feriados nacionales y fines de semana largos contemplaba el corrimiento de las fechas únicamente cuando caían martes, miércoles, jueves o viernes, pero no establecía reglas para los que coincidían con sábados o domingos.
La medida quedó establecida en un Decreto publicado ayer en el Boletín Oficial con la firma de Javier Milei y de Guillermo Francos.
De esta manera, el Gobierno nacional dispuso a través de un decreto que los feriados trasladables que coincidan con sábados o domingos podrán moverse al lunes inmediato posterior o al viernes inmediato anterior, según lo determine la autoridad de aplicación.
La medida quedó establecida en el Decreto 614/2025, publicado ayer en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Hasta ahora, la Ley 27.399 de feriados nacionales y fines de semana largos contemplaba traslados para los días que caían martes, miércoles, jueves o viernes, pero no fijaba reglas para aquellos que coincidieran con sábados o domingos.
El nuevo decreto designa a la Jefatura de Gabinete de Ministros como autoridad de aplicación, facultada para dictar las normas complementarias necesarias.
El Ejecutivo argumentó que la decisión busca “honrar la condición de feriados trasladables” prevista en la ley y evitar vacíos legales que puedan desvirtuar el espíritu de la norma.
La disposición ya está en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.
Según prevé el calendario oficial de Argentina, el próximo feriado nacional será el domingo 12 de octubre, fecha en que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Ayer el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, adelantó que el feriado del 12 se trasladará al lunes 13, con lo que habría otro fin de semana largo. No obstante, se indicó que habrá que esperar la resolución de la Jefatura de Gabinete y la publicación en el Boletín Oficial.
Después de ese, la que sigue es la lista de los feriados que quedan para lo que resta de 2025.
• Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos por el Día de la Soberanía.
• Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía.
• Lunes 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
• Jueves 25 de diciembre: feriado por Navidad.
POR MES*
