Sinsabor por los 19 años de pena por un asesinato

El caso ocurrió en 2023 en una heladería de Palermo. A criterio de los jueces, el acusado mató para ocultar otro delito: un robo
Isaías José Suárez, el hombre acusado de asesinar a Mariano Barbieri, fue condenado a 19 años de prisión por el delito de homicidio agravado criminis causae.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 11 dio a conocer ayer el veredicto.
Según la hipótesis judicial, Suárez asesinó a Barbieri para ocultar el delito previo, es decir, el robo de su celular.
La familia de Barbieri no está conforme con la condena, ya que Suárez no recibió cadena perpetua.
Ante esto el hermano de Mariano, al salir del tribunal, se abrazó junto con sus familiares y manifestó: “Como familia esperábamos la pena máxima”.
“Lo que esto nos deja es que Luca, su hijo, pueda tener su historia escrita en este momento tan cruel que tuvimos como familia, él es mi chico y no entiende la situación”, detalló también el hermano.
“Mi soporte es mi hijo que me quedó. Es una etapa larga y dura, vinimos acá para sangrar nuevamente”, exclamó con lágrimas el padre de Mariano.
Maricel González, la viuda de Barbieri, habló tras salir de la audiencia y exclamó: “No entiendo porque solo 19 años si es la persona que mató a Mariano”.
El papá de Barbieri, por su parte, sumó: “Todos vinimos acá para sangrar nuevamente, recordar los pasos que no llevaron a caer en este paso de angustia y de dolor permanente. Nuestros corazones han muerto hace rato, estaban cubiertos por una costra, que es la que hace el paso del tiempo, pero si le pasan una gasa, como cualquier herida, vuelve a sangrar”.
Horas antes, Suárez había emitido sus últimas palabras ante los magistrados: “Soy inocente. Quieren hacer justicia con una persona inocente”, dijo.
La noche del 30 de agosto de 2023, el ingeniero se encontraba en la Plaza Sicilia, situada en el cruce de las avenidas Del Libertador y Casares, en Palermo. Momentos antes, había salido de una vivienda ubicada en avenida Santa Fe y Malabia, donde residía temporalmente, para observar la luna llena.
Después de que avisara a amigos y familiares que saldría a dar un paseo, fue sorprendido por el acusado minutos después de que se sentara en el centro del parque. Según indicó la investigación, el atacante estaba armado con un cuchillo y lo había amenazado para robarle el celular.
En medio de un forcejeo, el agresor apuñaló a Barbieri en el tórax y se dio a la fuga con el dispositivo móvil. Su muerte estaba sellada.
