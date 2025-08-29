Clasificó River, otra vez gracias a los penales

El festejo de Franco Armani con Cachete Montiel, los héroes de la noche en mendoza / fotobaires

Quien lo hubiera dicho... En una semana River se clasificó dos veces de ronda por la vía de los penales, una instancia en la que antes siempre padecía y le traía malas noticias. Otra vez a cuartos de final, esta vez de la Copa Argentina. La semana pasada fue contra Libertad en el Monumental, ahora ante Unión por la Copa Argentina, tras empatar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios. Fue 4-3 desde los doce pasos con un Franco Armani que pasó de ser burla por no acertar los palos en la definición a atajar dos clave para que su equipo pase de ronda.

Ahora lo esperará Racing, equipo con el que vivirá una serie llena de morbo y presiones. Primero por la presencia de Maxi Salas y además porque buscará llegar al final del camino en competencia buscando un título o la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año.

River no pudo establecer diferencias sobre su rival en ningún momento del partido. En el primer tiempo directamente el trámite fue parejo y pese a manejar la pelota le costó una enormidad llegar hasta el arco de Tagliamonte. No pudo ni con Driussi, Salas y compañía desequilibrar en el mano a mano y tampoco en el juego colectivo. Fue un fiasco lo del Millonario pese a poner en cancha a su mejor equipo.

¡MONTIEL Y EL PENAL DE LA CLASIFICACIÓN!



El lateral derecho de #River convirtió el tanto para sentenciar el 4-3 en la serie ante #Unión y darle al Millonario el pasaje a cuartos de final. pic.twitter.com/pluQdJKda8 — TyC Sports (@TyCSports) August 29, 2025

En situaciones de gol algún remate desde afuera del área y alguna respuesta del Tatengue, que lejos de refugiarse en su campo intentó atacar cuando recuperó la pelota, con Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. El resultado dejó un merecido 0-0.

En la parte final la desesperación empezó a ganarle la pulseada a Marcelo Gallardo, que empezò con cambios ofensivos, con los ingresos del colombiano Borja y Colidio.

En ese nuevo esquema que presentó el partido River generó más llegadas y alguna pelota dentro del área que por poco no pudo ser conectada o no tuvo la mayor lucidez de los intérpretes finales. Salvó un par de veces Tagiamonte, probó Acuña desde lejos y no supo definir Maxi Salas. Pero más allá de la pelota parada de Juanfer Quintero no hizo méritos como para ganar el partido.

Es más, tendrá que agradecerle al exEstudiantes Palavecino que en la última jugada del partido desperdició un mano a mano que pudo cambiar la historia en la jugada más clara de la noche. No podrá dormir el pibe que se formó en el Country. No fue la única clara del Tatengue, que de contra lastimó mucho más que River con la pelota.

Este equipo plagado de figuras y jugadores internacionales no engrana. No se puede ver todavía lo que busca Marcelo Gallardo, que transita su peor momento desde que está al frente de su segundo ciclo. Al menos pasó de ronda.