La Ciudad |Diplomatura para centenares de profesionales

Capacitación en derecho procesal penal

Capacitación en derecho procesal penal

el fiscal de juicio martín chiorazzi en la 4º clase del curso / g. calvelo

29 de Agosto de 2025 | 01:00
Edición impresa

El rol y la función de fiscal, las claves para llevar adelante una ivestigación y las reformas que rigen desde 1998, son algunos de los tópicos que ayer se pudieron llevar cerca de 300 profesionales asistentes a la diplomatura en Derecho Procesal Penal, una de las actividades en marcha del dispositivo de capacitación que tiene en marcha el Colegio de la Abogacía.

Las aclaraciones y datos para el ejercicio de la abogacía llegaron ayer a través de magistrados del Poder Judicial. Entre ellos, el titular de la fiscalía de Juicio Nº 8 Martín Raúl Chiorazzi, anunciando en el programa del curso como docente disertante en la cuarta clase, de las 20 programadas hasta diciembre.

Las actividades, según se informó desde el Colegio, son gratuitas para jóvenes abogados y cuentan con 279 inscriptos.

Con la moderación de la abogada Daniela Piombo y la coordinación del abogado Juan Ángel Di Nardo, junto a Chiorazzi también expuso Lorena Breglia, secretaria de la Fiscalía Penal Nº 8 de La Plata.

En la lista de temas que se impartieron aparecen los sujetos y partes del proceso, cómo se estructura la organización judicial, quiénes participan, el rol y funciones del fiscal. También se hizo énfasis en la Ley de Víctima 15.232.

"Estamos muy contentos de haber podido extender la participación, que acompañamos con el área académica" del Colegio, dijo Piombo.

Antes de comenzar, el fiscal Chiorazzi le dijo a este diario que participa "desde la experiencia y el trabajo que tengo que hacer diariamente. Esperamos poder cumplir las expectativas y que los colegiados se lleven algo”.

Las clases se dictan todos los jueves de 15 a 17. La modalidad consta de 40 horas cátedra de manera presencial, con una frecuencia semanal de 2 horas (20 clases) y finaliza el jueves 18 de diciembre.

 

