Policiales |Madrugada de terror en Ringuelet

Atacan a una jubilada cuando dormía

Atacan a una jubilada cuando dormía

Acudieron policías del destacamento Barrio Nuevo / WEB

29 de Agosto de 2025 | 01:19
Edición impresa

La inseguridad es un karma enquistado entre los platenses y que no para de sumar capítulos.

En este contexto, los jubilados continúan entre los blancos predilectos de los delincuentes.

Según pudo saber este diario de fuentes policiales, en las primeras horas de ayer tuvo como damnificada a una mujer de 87 años, a quien dos ladrones le robaron “un televisor de 43 pulgadas” en su casa de la calle 116 entre 514 y 515, cuando se encontraba durmiendo en su habitación.

Los voceros señalaron que algunos vecinos sospecharon de ambos sujetos en ese domicilio y avisaron al 911. Cuando arribaron efectivos policiales, se encontraron con un grupo de frentistas y con un nieto de 33 años de la damnificada.

Los intrusos “violentaron la cerradura de la puerta de entrada y a la ventana que da a un patio delantero” y dejaron dos barretas en el piso.

En toda la zona hay alarma. Tanto que desde la vecina Tolosa un grupo de dirigentes se reunió con el secretario municipal de Seguridad, Diego Pepe, a quien le expusieron sus inquietudes por este tema.

 

