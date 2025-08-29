Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Política y Economía |María José Estebanez, partido Libertario en La Plata

“En La Plata, LLA es lo mismo que el PRO”

“En La Plata, LLA es lo mismo que el PRO”

Estebanez encabeza la lista de concejales /EL DIA

29 de Agosto de 2025 | 01:17
Edición impresa

En las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre son varias las ofertas “liberales” en nuestra ciudad. Una de ellas, es el partido Libertario (que no es LaLibertad Avanza de Javier Milei).

Quien encabeza como candidata a concejal en ese espacio es María José Estebanez que, precisamente, cuestionó a La Libertad Avanza en el plano local al considerar que “son lo mismo que el PRO”. En ese sentido, señaló que los ocho años de gestión de Julio Garro dejaron “una desidia importante” en la Ciudad.

En una entrevista en los estudios de EL DIA, Estebanez diferenció a su espacio del armado libertario que responde a Javier Milei. “Nosotros avalamos las propuestas de libertad, pero a nivel local los referentes de LLA fueron parte de la gestión de Garro y basta con caminar por la Ciudad para ver que no se hizo nada en ese tiempo”, afirmó.

Respecto al plano nacional, sostuvo que Milei “se rodeó de la casta que tanto criticó” y mencionó los casos de Patricia Bullrich y Luis Caputo como parte de esa contradicción. “Hoy esos errores le están trayendo problemas de gestión”, aseguró.

Las prioridades para la Ciudad

Al ser consultada por las prioridades para La Plata, la dirigente libertaria remarcó la necesidad de reforzar las obras de infraestructura básica: “Faltan cloacas, arreglos de calles y atención en los barrios. En el casco se hacen cosas, pero en la periferia hay un abandono que no puede seguir”.

Por último, adelantó que si accede a una banca en el Concejo Deliberante buscará enfocarse en las necesidades de los barrios: “Lo primero que voy a llevar como propuesta es la mejora de la infraestructura en la periferia, porque la realidad cotidiana de los vecinos demuestra que ahí está la mayor urgencia”, insistió Estebanez.

LE PUEDE INTERESAR

La oposición reactivó la comisión $LIBRA, con un “lilito” al mando

LE PUEDE INTERESAR

Bajan todos los dólares y suben los bonos, las acciones y el riesgo país

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
+ Leidas

Caen las proyecciones y crece la preocupación por la falta de ventas

VIDEO. VTV: otra vez, largas filas, aumento y quejas

Un piedrazo a la democracia, en medio de otro escándalo

Capacitación en derecho procesal penal

Covid: el riesgo sigue y buscan revertir la caída de la vacunación

Estudiantes: los números jugando fuera de Buenos Aires

VIDEO. Clasificó River, otra vez gracias a los penales

Colapinto quiere enderezar su rumbo
Últimas noticias de Política y Economía

Caen las proyecciones y crece la preocupación por la falta de ventas

¿Arrepentido?: Spagnuolo temería por su vida

Kicillof: arenga picante para que la gente vote

VIDEO. Otra caravana de LLA con incidentes en Corrientes
Deportes
VIDEO. Clasificó River, otra vez gracias a los penales
Briasco no está descartado y Orfila prepara el equipo
Estudiantes: los números jugando fuera de Buenos Aires
Battaglia sigue entre algodones y no llegaría
Tras el escándalo, el Rojo juega en Córdoba
Policiales
Misterio mortal en el Centro: una víctima y un montón de interrogantes
Fentanilo apilado a cielo abierto en el predio del laboratorio Ramallo
Sinsabor por los 19 años de pena por un asesinato
Una condena y detención casi termina con golpes
Atacan a una jubilada cuando dormía
Espectáculos
Cristiano y Georgina: el terror de los árabes imagen
Branca, renacido: “Me miro y me doy vergüenza”
Julieta Prandi habló y Wanda dio marcha atrás
CR7: el embajador ideal
Macaulay Culkin contó qué película se le “pasó” y podría haber hecho
Información General
Feriados trasladables: se suman los de fin de semana
Hallan un dinosaurio con espinas de un metro de largo
El cambio climático agrava los incendios
Los números de la suerte del sábado 29 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. El día en que Martin Luther King dijo “I Have a Dream” y cambió la historia para siempre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla