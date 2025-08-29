“En La Plata, LLA es lo mismo que el PRO”

Tensión y empujones en la caravana de Karina y Menem, ahora en Corrientes: hay detenidos
En las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre son varias las ofertas “liberales” en nuestra ciudad. Una de ellas, es el partido Libertario (que no es LaLibertad Avanza de Javier Milei).
Quien encabeza como candidata a concejal en ese espacio es María José Estebanez que, precisamente, cuestionó a La Libertad Avanza en el plano local al considerar que “son lo mismo que el PRO”. En ese sentido, señaló que los ocho años de gestión de Julio Garro dejaron “una desidia importante” en la Ciudad.
En una entrevista en los estudios de EL DIA, Estebanez diferenció a su espacio del armado libertario que responde a Javier Milei. “Nosotros avalamos las propuestas de libertad, pero a nivel local los referentes de LLA fueron parte de la gestión de Garro y basta con caminar por la Ciudad para ver que no se hizo nada en ese tiempo”, afirmó.
Respecto al plano nacional, sostuvo que Milei “se rodeó de la casta que tanto criticó” y mencionó los casos de Patricia Bullrich y Luis Caputo como parte de esa contradicción. “Hoy esos errores le están trayendo problemas de gestión”, aseguró.
Al ser consultada por las prioridades para La Plata, la dirigente libertaria remarcó la necesidad de reforzar las obras de infraestructura básica: “Faltan cloacas, arreglos de calles y atención en los barrios. En el casco se hacen cosas, pero en la periferia hay un abandono que no puede seguir”.
Por último, adelantó que si accede a una banca en el Concejo Deliberante buscará enfocarse en las necesidades de los barrios: “Lo primero que voy a llevar como propuesta es la mejora de la infraestructura en la periferia, porque la realidad cotidiana de los vecinos demuestra que ahí está la mayor urgencia”, insistió Estebanez.
