Un piedrazo a la democracia, en medio de otro escándalo

VIDEO.- De las piedras a las piñas: otra caravana de LLA con incidentes en Corrientes
Misterio mortal en La Plata, con una víctima y muchos interrogantes: ¿accidente, despiste o ataque?
Avanza la ciclogénesis hacia La Plata, que trae a la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas
VIDEO. “Costosa” renovación de vías del Tren Roca: comerciantes de 1 y 44, con la mitad de las ventas
"Estrellas y Estrellados", hoy gratis con EL DIA: escándalos, farándula y la cartelera
Teatro, música, shows y más en la agenda para este finde en La Plata
Volvió Colapinto, que ya gira en Zanvoort en las pruebas del Gran Premio de Países Bajos
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
Por qué la Justicia anuló el decreto que llevaba la Zona Roja al Bosque de La Plata
Feriados trasladables: ¿qué finde largo podría sumarse este 2025?
Cuenta DNI y la última semana de descuentos en supermercados: cuáles se activaron este viernes
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Covid: el riesgo sigue y buscan revertir la caída de la vacunación
Tasas de plazo fijo, por las nubes: cuánto rinden y los motivos por los que hoy son los preferidos para ahorrar
Los números de la suerte del sábado 29 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
En La Plata, una condena y detención casi termina con golpes
Aplausos para un repartidor en La Plata: le transfirieron varios millones por error, contactó a la persona y se los devolvió
Tomás Gallo, un platense en el Instituto Balseiro de Bariloche, con la ciencia como sueño y desafío
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Carlos Barolo
Las piedras arrojadas al paso de la camioneta que transportaba al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y al diputado José Luis Espert, en Lomas de Zamora, le permitió al Gobierno evadir -más allá de la gravedad del incidente- las sospechas de corrupción instaladas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ADIS).
Por primera vez en una semana, la violencia política desplazó a la corrupción política de la tapa de los diarios.
Pero más allá de encontrar a los inadaptados que arrojaron los proyectiles sobre el Presidente, y si fue una emboscada o fue la reacción extrema de violentos (más allá de las razones que puedan esgrimir para cometer ese acto vandálico) lo preocupante es la escalada de violencia política que está sufriendo la sociedad argentina.
Lamentablemente, el presidente Javier Milei fomentó desde su asunción la violencia verbal como un instrumento político. Con insultos a periodistas, políticos, economistas, a líderes políticos y a otros, utilizando un lenguaje agresivo y humillante, el primer mandatario ha contribuido a crear un caldo de cultivo negativo para la convivencia democrática.
También la actuación de las fuerzas federales en algunas manifestaciones como la de los jubilados, que culminaron con ancianos golpeados y heridos graves como el fotógrafo Pablo Grillo, tampoco ayudaron a forjar un clima de tranquilidad en las calles, más allá de ponerlas en orden.
En el campamento libertario que presiden Karina Milei y Sebastián Pareja, comentaron a EL DIA que el acto de Lomas de Zamora “mostró la cara violenta del kirchnerismo”. Y remarcaron que “la agresión modificó la agenda y los corrió de las denuncias de corrupción”.
LE PUEDE INTERESAR
“En La Plata, LLA es lo mismo que el PRO”
LE PUEDE INTERESAR
La oposición reactivó la comisión $LIBRA, con un “lilito” al mando
“La violencia no nos castigó, nos ayudó”, explicaron. En caso que hubiera culpas del kirchnerismo como acusan en la Casa Rosada ¿era necesario en medio del nuevo escándalo que sacude a los libertarios?
Pero ayer en Corrientes también hubo hechos de violencia en una marcha libertaria. Y el lunes pasado ocurrió lo mismo en la presentación de candidatos que encabezó Javier Milei en Junín.
En el plano internacional, el prestigioso medio británico The Financial Times, se hizo eco del incidente: “El presidente argentino Javier Milei fue evacuado de un acto de campaña electoral el miércoles luego de que su caravana fuera apedreada en medio de la indignación pública por las acusaciones de corrupción en su administración”.
Sin embargo, la indignación pública no justifica las reacciones de este tipo. La democracia tiene que canalizar las protestas de otra manera. Y el Gobierno debe contribuir para que la crispación política no se transforme en violencia política.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí