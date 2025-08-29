Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Política y Economía |Impresiones

Un piedrazo a la democracia, en medio de otro escándalo

Un piedrazo a la democracia, en medio de otro escándalo

Carlos Barolo

29 de Agosto de 2025 | 01:18
Edición impresa

Las piedras arrojadas al paso de la camioneta que transportaba al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y al diputado José Luis Espert, en Lomas de Zamora, le permitió al Gobierno evadir -más allá de la gravedad del incidente- las sospechas de corrupción instaladas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ADIS).

Por primera vez en una semana, la violencia política desplazó a la corrupción política de la tapa de los diarios.

Pero más allá de encontrar a los inadaptados que arrojaron los proyectiles sobre el Presidente, y si fue una emboscada o fue la reacción extrema de violentos (más allá de las razones que puedan esgrimir para cometer ese acto vandálico) lo preocupante es la escalada de violencia política que está sufriendo la sociedad argentina.

Lamentablemente, el presidente Javier Milei fomentó desde su asunción la violencia verbal como un instrumento político. Con insultos a periodistas, políticos, economistas, a líderes políticos y a otros, utilizando un lenguaje agresivo y humillante, el primer mandatario ha contribuido a crear un caldo de cultivo negativo para la convivencia democrática.

También la actuación de las fuerzas federales en algunas manifestaciones como la de los jubilados, que culminaron con ancianos golpeados y heridos graves como el fotógrafo Pablo Grillo, tampoco ayudaron a forjar un clima de tranquilidad en las calles, más allá de ponerlas en orden.

"En La Plata, LLA es lo mismo que el PRO"

LE PUEDE INTERESAR

La oposición reactivó la comisión $LIBRA, con un "lilito" al mando

"La violencia no nos castigó, nos ayudó", explicaron. En caso que hubiera culpas del kirchnerismo como acusan en la Casa Rosada ¿era necesario en medio del nuevo escándalo que sacude a los libertarios?

“En La Plata, LLA es lo mismo que el PRO”

La oposición reactivó la comisión $LIBRA, con un “lilito” al mando

“La violencia no nos castigó, nos ayudó”, explicaron. En caso que hubiera culpas del kirchnerismo como acusan en la Casa Rosada ¿era necesario en medio del nuevo escándalo que sacude a los libertarios?

Pero ayer en Corrientes también hubo hechos de violencia en una marcha libertaria. Y el lunes pasado ocurrió lo mismo en la presentación de candidatos que encabezó Javier Milei en Junín.

En el plano internacional, el prestigioso medio británico The Financial Times, se hizo eco del incidente: “El presidente argentino Javier Milei fue evacuado de un acto de campaña electoral el miércoles luego de que su caravana fuera apedreada en medio de la indignación pública por las acusaciones de corrupción en su administración”.

Sin embargo, la indignación pública no justifica las reacciones de este tipo. La democracia tiene que canalizar las protestas de otra manera. Y el Gobierno debe contribuir para que la crispación política no se transforme en violencia política.

 

