VIDEO. Otra caravana de LLA con incidentes en Corrientes

Otra caravana de La Libertad Avanza terminó frustrada por incidentes. Esta vez no ocurrió en Lomas de Zamora, sino durante el cierre de campaña en Corrientes -que el domingo elige gobernador-, del que participaban la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el candidato libertario Lisandro Almirón, quienes debieron ser evacuados por la custodia oficial en medio de insultos y empujones promovidos por un grupo de manifestantes.

Según versiones periodísticas, todo habría partido de un reclamo por mejoras en las partidas para discapacidad, un área que está en el ojo de la tormenta desde que estalló el escándalo de las presuntas coimas. En distintas imágenes pudieron verse pancartas con consignas agresivas contra Karina Milei, mencionada, al igual que Menem, en los audios atribuidos al extitular de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

La situación habría escalado con la respuesta de seguidores libertarios, que terminaron cruzándose con militantes aparentemente ligados al peronismo, aunque desde el PJ rechazaron esa vinculación. Hubo golpes, forcejeos y al menos tres detenidos por la policía provincial.

Karina Milei y Menem fueron a CORRIENTES por CAMPAÑA y tuvieron que ESCAPARSE. Todo un pais se entero que la HERMANA del PRESIDENTE ROBA PLATA de los MEDICAMENTOS de los DISCAPACITADOS y en TODO el PAIS los estan sacando a PATADAS EN EL CULO. pic.twitter.com/bZfVXDAAwv — Mati Aromi (@MatiAromi) August 28, 2025

🔴AHORA| Repudiaron a Karina Milei, Martín Menem y Lisandro Almirón.



❗️Otra caravana del oficialismo libertario tuvo que ser evacuada, esta vez en Corrientes. https://t.co/puhlZGqsL4 pic.twitter.com/rEct2VkxRO — El Destape (@eldestapeweb) August 28, 2025

Mais uma vez, Karina Milei, irmã do presidente da Argentina teve que escapar de vizinhos furiosos. Desta vez, aconteceu em Corrientes; veja VÍDEO pic.twitter.com/paSRJprBcs — BLOG ALDO ALMEIDA (@BLOGALDOALMEIDA) August 28, 2025

Libertarios agredieron a periodistas de A24 en Corrientes: "La seguridad de Karina Milei me empujó" pic.twitter.com/7xldmBwrDi — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) August 28, 2025

”Una nueva agresión a los militantes de La Libertad Avanza (LLA) se registró en el cierre de campaña de Corrientes. Con la presencia de Karina Milei y Martín Menem, un grupo de personas irrumpió violentamente en la caminata de LLA con una vieja práctica de la política de generar incidentes y escudarse con niños y mujeres en la primera fila”, denunció el oficialismo en un camunicado.

En el mismo sentido, el candidato libertario a la Gobernación correntina repudió los hechos de violencia y aseguró que los agresores “patearon las puertas de los vehículos y vinieron a alterar el cierre de campaña que habíamos organizado en paz y con mucha alegría. El 31 de agosto los correntinos vamos a ir votar por el cambio y la libertad, y lo vamos a conseguir a través de las urnas y sin violencia. Pero hay gente en Corrientes que no se banca competir. Nosotros vinimos a combatir el feudalismo y eso pone nerviosos a muchos”.

En las elecciones del domingo, Almirón competirá con el oficialista Juan Pablo Valdés, alfil de su hermano, el gobernador Gustavo Valdés; el peronista Martín “Tincho” Ascúa y con el exmandatario provincial Ricardo Colombi, además de otros candidatos que, según las encuestas, cuentan con menores chances.

“Ataque organizado”

El episodio de Corrientes recordó a lo ocurrido el miércoles en Lomas de Zamora cuando, con un mayor grado de violencia, volaron piedras que cayeron cerca del presidente, Javier Milei y su hermana, evacuados en una camioneta oficial, mientras que el candidato José Luis Espert, que participaba de la recorrida, se marchó a bordo de una moto.

Tras ese hecho, y ya en la Quinta Presidencial, Milei escribió en su cuenta de X: “En Olivos con el profe José Luis Espert y el jefe Karina Milei, luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas kirchnerismo Nunca Más. VLLC!”, arremetió.

Por ese hecho hay tres detenidos, mientras que ayer el ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich formalizó una denuncia penal por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal.

“La presentación solicita profundizar la investigación judicial en virtud de la posible comisión organizada del ataque, ya que habría sido ejecutado por un grupo de personas actuando en forma deliberada y conjunta, lo que configura un agravamiento de los delitos”, advirtió el Gobierno.