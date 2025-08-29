Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Política y Economía |Tras el ataque con piedras en Lomas de Zamora

VIDEO. Otra caravana de LLA con incidentes en Corrientes

Karina Milei y Martín Menem debieron ser evacuados en una recorrida de campaña. Golpes, forcejeos y detenidos

VIDEO. Otra caravana de LLA con incidentes en Corrientes

K. Milei y M. Menem, evacuados en Corrientes / captura de video

29 de Agosto de 2025 | 01:22
Edición impresa

Otra caravana de La Libertad Avanza terminó frustrada por incidentes. Esta vez no ocurrió en Lomas de Zamora, sino durante el cierre de campaña en Corrientes -que el domingo elige gobernador-, del que participaban la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el candidato libertario Lisandro Almirón, quienes debieron ser evacuados por la custodia oficial en medio de insultos y empujones promovidos por un grupo de manifestantes.

Según versiones periodísticas, todo habría partido de un reclamo por mejoras en las partidas para discapacidad, un área que está en el ojo de la tormenta desde que estalló el escándalo de las presuntas coimas. En distintas imágenes pudieron verse pancartas con consignas agresivas contra Karina Milei, mencionada, al igual que Menem, en los audios atribuidos al extitular de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

La situación habría escalado con la respuesta de seguidores libertarios, que terminaron cruzándose con militantes aparentemente ligados al peronismo, aunque desde el PJ rechazaron esa vinculación. Hubo golpes, forcejeos y al menos tres detenidos por la policía provincial.

 

 

 

”Una nueva agresión a los militantes de La Libertad Avanza (LLA) se registró en el cierre de campaña de Corrientes. Con la presencia de Karina Milei y Martín Menem, un grupo de personas irrumpió violentamente en la caminata de LLA con una vieja práctica de la política de generar incidentes y escudarse con niños y mujeres en la primera fila”, denunció el oficialismo en un camunicado.

En el mismo sentido, el candidato libertario a la Gobernación correntina repudió los hechos de violencia y aseguró que los agresores “patearon las puertas de los vehículos y vinieron a alterar el cierre de campaña que habíamos organizado en paz y con mucha alegría. El 31 de agosto los correntinos vamos a ir votar por el cambio y la libertad, y lo vamos a conseguir a través de las urnas y sin violencia. Pero hay gente en Corrientes que no se banca competir. Nosotros vinimos a combatir el feudalismo y eso pone nerviosos a muchos”.

En las elecciones del domingo, Almirón competirá con el oficialista Juan Pablo Valdés, alfil de su hermano, el gobernador Gustavo Valdés; el peronista Martín “Tincho” Ascúa y con el exmandatario provincial Ricardo Colombi, además de otros candidatos que, según las encuestas, cuentan con menores chances.

“Ataque organizado”

El episodio de Corrientes recordó a lo ocurrido el miércoles en Lomas de Zamora cuando, con un mayor grado de violencia, volaron piedras que cayeron cerca del presidente, Javier Milei y su hermana, evacuados en una camioneta oficial, mientras que el candidato José Luis Espert, que participaba de la recorrida, se marchó a bordo de una moto.

Tras ese hecho, y ya en la Quinta Presidencial, Milei escribió en su cuenta de X: “En Olivos con el profe José Luis Espert y el jefe Karina Milei, luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas kirchnerismo Nunca Más. VLLC!”, arremetió.

Por ese hecho hay tres detenidos, mientras que ayer el ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich formalizó una denuncia penal por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal.

“La presentación solicita profundizar la investigación judicial en virtud de la posible comisión organizada del ataque, ya que habría sido ejecutado por un grupo de personas actuando en forma deliberada y conjunta, lo que configura un agravamiento de los delitos”, advirtió el Gobierno.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
+ Leidas

Caen las proyecciones y crece la preocupación por la falta de ventas

Un piedrazo a la democracia, en medio de otro escándalo

VIDEO. VTV: otra vez, largas filas, aumento y quejas

Capacitación en derecho procesal penal

Covid: el riesgo sigue y buscan revertir la caída de la vacunación

¿Arrepentido?: Spagnuolo temería por su vida

VIDEO. Clasificó River, otra vez gracias a los penales

Estudiantes: los números jugando fuera de Buenos Aires
Últimas noticias de Política y Economía

Caen las proyecciones y crece la preocupación por la falta de ventas

¿Arrepentido?: Spagnuolo temería por su vida

Kicillof: arenga picante para que la gente vote

El Gobierno denunció a tres presuntos agresores
Deportes
VIDEO. Clasificó River, otra vez gracias a los penales
Briasco no está descartado y Orfila prepara el equipo
Estudiantes: los números jugando fuera de Buenos Aires
Battaglia sigue entre algodones y no llegaría
Tras el escándalo, el Rojo juega en Córdoba
Policiales
Misterio mortal en el Centro: una víctima y un montón de interrogantes
Fentanilo apilado a cielo abierto en el predio del laboratorio Ramallo
Sinsabor por los 19 años de pena por un asesinato
Una condena y detención casi termina con golpes
Atacan a una jubilada cuando dormía
Espectáculos
Cristiano y Georgina: el terror de los árabes
Branca, renacido: “Me miro y me doy vergüenza”
Julieta Prandi habló y Wanda dio marcha atrás
CR7: el embajador ideal
Macaulay Culkin contó qué película se le “pasó” y podría haber hecho
Información General
Feriados trasladables: se suman los de fin de semana
Hallan un dinosaurio con espinas de un metro de largo
El cambio climático agrava los incendios
Los números de la suerte del sábado 29 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. El día en que Martin Luther King dijo “I Have a Dream” y cambió la historia para siempre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla