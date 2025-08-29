Fentanilo apilado a cielo abierto en el predio del laboratorio Ramallo

Tensión y empujones en la caravana de Karina y Menem, ahora en Corrientes: hay detenidos
Tensión y empujones en la caravana de Karina y Menem, ahora en Corrientes: hay detenidos
Con "terror" y evalúa ser "arrepentido": cómo pasa las horas Diego Spagnuolo tras el escándalo por presuntas coimas
La Justicia anuló el decreto que reubicaba la Zona Roja en La Plata en el Bosque
Caen las proyecciones y crece la preocupación por la falta de ventas
Cambios en las cúpulas de dos comisarías de La Plata: cuáles son las razones
Triple choque en el límite entre La Plata y Ensenada: hay tres heridos
Ola de robo de medidores de gas en La Plata: para reponerlos hay espera "para rato"
Otra vez, San Armani: River zafó en los penales y jugará con Racing los cuartos de la Copa Argentina
"Algo muy raro" y una fuga a toda velocidad: la versión de un testigo que vio el accidente fatal del repartidor
La oposición reactivó la comisión $LIBRA: un “lilito” al mando y el oficialismo se retiró en protesta
Un repartidor voló por el aire tras chocar contra una obra en plena Avenida 7
Aplausos para un repartidor en La Plata: le transfirieron varios millones por error, contactó a la persona y se los devolvió
Un nene de 11 años está grave tras la patada de un caballo en La Plata
Estudiantes se prepara para visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero: ¿habrá rotación?
VIDEO. "Vamos a brindar" y el reencuentro en Estancia: Lucas Barrios recordó el paso de Diego Maradona en Gimnasia
Choque en diagonal 74: una ciclista quedó con la mano atrapada
VIDEO. El Tren Roca vuelve a La Plata este lunes, pero será a "media máquina": los detalles de la obra
Tránsito sin remedio en La Plata: casi se incrusta contra una farmacia llena de clientes
VIDEO. VTV: volvieron las largas colas en La Plata y cada vez está más cara la revisión del auto
Quién era el repartidor que chocó y murió en La Plata: la Policía confirmó su identidad
El mapa de las universidades bonaerenses: cuando estudiar depende de un código postal
Tamara Pettinato afirmó que volvería a entrevistar a Alberto Fernández: “Sólo los que me comí”
“Traición”: el alarmante informe del Ministerio Tutelar señala sobre las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi
Condenan a 19 años de prisión al ladrón que apuñaló y mató al ingeniero Mariano Barbieri en Palermo
Lollapalooza Argentina 2026: se conoció la grilla de artistas internacionales y locales para todos los gustos
Se mantiene el pronóstico y se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llega la ciclogénesis
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El lugar pertenece a los hermanos García Furfaro. Ordenaron la intervención ambiental tras hallarse ampollas rotas al aire libre
El hallazgo de una montaña de ampollas rotas de fentanilo, junto a otros fármacos como ranitidina y diclofenac, dentro del Parque Industrial de Ramallo, desató un nuevo escándalo en la causa judicial que mantiene detenidos a los hermanos García Furfaro en el penal de Ezeiza. Las imágenes, difundidas por medios nacionales, revelaron un escenario inquietante: envases farmacéuticos descartados sin tratamiento, apilados a cielo abierto, en un predio clausurado y bajo custodia permanente. La gravedad del descubrimiento reavivó la conmoción en torno a la investigación por la distribución de fentanilo contaminado, vinculada a más de 90 muertes, y volvió a poner en el centro de la escena al laboratorio Ramallo S.A.
El juez federal Ernesto Kreplak, que instruye la causa, reaccionó de inmediato y ordenó la intervención urgente del área de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de relevar el impacto ambiental y preservar las pruebas encontradas.
Dispuso además la confección de un croquis, la obtención de registros fotográficos y un informe técnico urgente sobre las condiciones del predio. La difusión de las imágenes generó fuerte preocupación en la Justicia, que ahora busca establecer cómo un escenario de semejante magnitud pudo pasar inadvertido durante meses.
En principio, se presume que las ampollas halladas corresponden a descartes de producción, aunque todavía no hay confirmación de que estuvieran vinculadas a los lotes adulterados que provocaron el brote de muertes. El Ministerio de Medio Ambiente, que tiene competencia sobre el manejo de medicamentos vencidos y residuos farmacéuticos, deberá determinar si existió un riesgo concreto de contaminación y si corresponde aplicar sanciones adicionales por la forma en que fueron acumulados. Las fotografías que circularon también dejaron al descubierto otra faceta del caso: el deterioro edilicio del laboratorio.
Según la investigación, Furfaro había sido notificado en reiteradas oportunidades sobre las graves deficiencias constructivas y sanitarias del establecimiento, lo que refuerza la imagen de un lugar marcado por la desidia y las irregularidades. Las pericias del Instituto Malbrán ya habían detectado fallas en los procesos de producción que derivaron en la clausura del predio y la detención de Ariel García Furfaro como principal imputado. Ahora, la exposición de residuos peligrosos suma un capítulo que amplía las responsabilidades y expone la falta de controles efectivos en zonas industriales de alta sensibilidad.
Tal como viene informando EL DIA, la situación procesal de los 17 imputados está en manos del Juzgado Federal N°3, que deberá decidir si continúan detenidos, si acceden a prisión domiciliaria, si recuperan la libertad o si son sobreseídos por falta de mérito. Mientras tanto, más técnicos y empleados de Ramallo serán indagados en los tribunales de 8 y 50.
LE PUEDE INTERESAR
Sinsabor por los 19 años de pena por un asesinato
LE PUEDE INTERESAR
Una condena y detención casi termina con golpes
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí