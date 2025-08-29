Misterio mortal en el Centro: una víctima y un montón de interrogantes

Tensión y empujones en la caravana de Karina y Menem, ahora en Corrientes: hay detenidos
Tensión y empujones en la caravana de Karina y Menem, ahora en Corrientes: hay detenidos
Con "terror" y evalúa ser "arrepentido": cómo pasa las horas Diego Spagnuolo tras el escándalo por presuntas coimas
La Justicia anuló el decreto que reubicaba la Zona Roja en La Plata en el Bosque
Caen las proyecciones y crece la preocupación por la falta de ventas
Cambios en las cúpulas de dos comisarías de La Plata: cuáles son las razones
Triple choque en el límite entre La Plata y Ensenada: hay tres heridos
Ola de robo de medidores de gas en La Plata: para reponerlos hay espera "para rato"
Otra vez, San Armani: River zafó en los penales y jugará con Racing los cuartos de la Copa Argentina
"Algo muy raro" y una fuga a toda velocidad: la versión de un testigo que vio el accidente fatal del repartidor
La oposición reactivó la comisión $LIBRA: un “lilito” al mando y el oficialismo se retiró en protesta
Un repartidor voló por el aire tras chocar contra una obra en plena Avenida 7
Aplausos para un repartidor en La Plata: le transfirieron varios millones por error, contactó a la persona y se los devolvió
Un nene de 11 años está grave tras la patada de un caballo en La Plata
Estudiantes se prepara para visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero: ¿habrá rotación?
VIDEO. "Vamos a brindar" y el reencuentro en Estancia: Lucas Barrios recordó el paso de Diego Maradona en Gimnasia
Choque en diagonal 74: una ciclista quedó con la mano atrapada
VIDEO. El Tren Roca vuelve a La Plata este lunes, pero será a "media máquina": los detalles de la obra
Tránsito sin remedio en La Plata: casi se incrusta contra una farmacia llena de clientes
VIDEO. VTV: volvieron las largas colas en La Plata y cada vez está más cara la revisión del auto
Quién era el repartidor que chocó y murió en La Plata: la Policía confirmó su identidad
El mapa de las universidades bonaerenses: cuando estudiar depende de un código postal
Tamara Pettinato afirmó que volvería a entrevistar a Alberto Fernández: “Sólo los que me comí”
“Traición”: el alarmante informe del Ministerio Tutelar señala sobre las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi
Condenan a 19 años de prisión al ladrón que apuñaló y mató al ingeniero Mariano Barbieri en Palermo
Lollapalooza Argentina 2026: se conoció la grilla de artistas internacionales y locales para todos los gustos
Se mantiene el pronóstico y se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llega la ciclogénesis
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un joven de 24 años apareció tirado sobre la rambla de la avenida 44 entre 3 y 4, sin vida. A varios metros, su moto de reparto. El incidente es investigado como un siniestro vial, pero sus compañeros no lo aceptan
Agustín Nahuel Ferreyra, un repartidor de Pedidos Ya, tenía 24 años. El miércoles por la noche apareció tirado sobre la rambla de la avenida 44 entre 3 y 4, cerca de las 11. Tenía el casco protector colocado, pero no se movía. Y cuando un equipo médico acudió a cubrir la denuncia, se confirmó lo peor. Su muerte.
Al parecer, en la mecánica de la acción impactó contra un árbol, lo que le provocó un trauma incompatible con la vida.
El rodado, una Honda XR patente A167IFN, estaba a varios metros de su cuerpo, con la alarma sonora y lumínica activada.
¿Qué fue lo que pasó? Esa es la pregunta que todos se hacen, porque si bien el caso por ahora es investigado como una cuestión de tránsito, la pesquisa puede aportar pruebas que lleven a un cambio de objeto procesal.
De acuerdo a fuentes de tribunales, la UFI Nº 14 de María Scarpino está por ahora al frente de la causa. Si continúa o no en ella, dependerá fundamentalmente de los elementos de cargo que se logren recopilar a través de diferentes diligencias y pedidos de informe.
Los mismos voceros adelantaron que la fiscal ya requirió las imágenes de cualquier cámara de seguridad de la zona, pública o privada, que permita evaluar el escenario en el que se produjo el lamentable episodio.
LE PUEDE INTERESAR
Fentanilo apilado a cielo abierto en el predio del laboratorio Ramallo
LE PUEDE INTERESAR
Sinsabor por los 19 años de pena por un asesinato
¿Fue un accidente de tránsito provocado por un tercero, un despiste de la propia víctima o un ataque delictivo?
Esas hipótesis están arriba de la mesa de la Justicia y la Policía, que apuran una conclusión, sobre todo, para darle alguna certeza a la familia y los amigos de Ferreyra en este instante de profunda conmoción y dolor.
Se sabe que sobre la calle 3 entre 44 y 45 existe un centro de retiro de mercadería, por lo que no se descarta que Ferreyra haya tenido intenciones de esperar en ese lugar un nuevo viaje.
Sin embargo, por estas cuestiones no aclaradas, la tragedia se interpuso en su camino.
En horas del mediodía de ayer, repartidores que trabajan para las app Pedidos Ya y Rappi se manifestaron frente a la Gobernación y la Municipalidad para reclamar medidas de seguridad y repudiar la muerte de su compañero.
Dentro de ese grupo de trabajadores está instalada la idea de que a Agustín pudieron haberlo atacado en el marco de un intento de robo.
Es sabido que los motochorros suelen interceptar a otros motociclistas por la espalda y los golpean para que pierdan el equilibrio y caigan al piso.
En esas circunstancias, totalmente vulnerables, pueden abordarlos con mayor facilidad y sacarle sus pertenencias y el rodado.
También se ha contado que muchas veces logran desactivar la marcha de las motos arrancándole la llave del tambor.
Lo cierto es que nadie a ciencia cierta puede afirmar que lo hayan querido asaltar. Tampoco si ofreció resistencia e intentó huir. Lo que sí se sabe es que su celular no estaba por ningún lado. Raro.
Para eso, volvemos al principio, se deberá aguardar los resultados de la pesquisa.
En redes sociales, un sitio que suele no ser muy confiable, pero que a veces aporta elementos reveladores para dilucidar una cuestión espinosa, hay al menos un testimonio que refiere el paso -a toda velocidad- de una moto grande, tipo 1.000, por lo que se abrazó a la teoría del ataque.
Según su versión, también una camioneta se habría dado a la fuga de la escena.
La fiscal Scarpino ya requirió al COM Municipal que le diga si tiene cámaras e imágenes del evento y a personal de la DDI local para que releve el barrio en busca de cualquier prueba o indicio de lo sucedido.
Al cierre de esta edición, en medios de escenas desgarradoras, se realizaba el velatorio del joven fallecido, que residía en la ciudad de Berisso. Allí un gran número de familiares, amigos y colegas se acercaron para darle el último adiós.
La moto de la víctima. El joven tenía apenas 24 años. Conmoción / EL DIA
Compañeros del repartidor fallecido hablan de inseguridad / web
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí