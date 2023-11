VIDEO. Mauro Boselli, entre la final con Estudiantes, el retiro y un deseo especial: "Sería hermoso poder..."

Estudiantes tenía un AS de espada en el banco de suplentes para ganarle a Boca: Mauro Boselli. El ex jugador "xeneize" entró en el segundo tiempo y fue una de las figuras del equipo de Eduardo Domínguez, marcando el segundo tanto en el inicio del complemento y forzando un error de Nicolás Figal, para que convierta en su propia valla y sentencie en 3 a 2 definitivo.

Tras el partido y el boleto que le dio el pase a la final, Boselli destacó en vestuarios: "Era muy importante reponernos, después de entrar al vestuario y encontrarte con un resultado adverso con un hombre más. Creo que el equipo dio la cara y el gol clave fue el empate rápido, que no dejaste reaccionar a Boca ni esperar que entre en partido".

"Fuimos justos ganadores, en el transcurso del partido fuimos dominadores y por eso ganamos, no hay mucho secreto con esto", sumó.

Luego, ante la consulta sobre el segundo gol, que la terna arbitral se lo terminó dando a Nicolás Figal, remarcó: "Yo la toco, pega en el palo y después lo termina metiendo en contra él. Pude ayudar a que sea el tercero, que nos dio la victoria".

Sobre sus goles a Boca (ya le había marcado en el torneo de chilena), el delantero aseguró que "no me duele, pero le tengo mucho respeto al club que me formó": "El respeto está sobre todas las cosas, mas allá de que estoy muy contento de haber ayudado a Estudiantes a clasificar. Hoy me debo acá".

A su vez, habló sobre el partido determinante de Copa Argentina, que marcará el final de su carrera: "Sería hermoso cerrar una carrera tanto Mariano (Andújar) como yo, con un titulo. Así que vamos a pensar en eso, pero primero en Lanús, que es un rival importante y tenemos que ganar".

Por último, hizo referencia al choque ante el "Granate": "Vengo pensando en ese partido hace 10 o 15 días, sabiendo que va a ser el último en UNO con toda la gente. Lo más lindo sería despedirnos con una victoria y sería hermoso poder convertir".