Boselli fue determinante y quiere un cierre épico

Cuando en el entretiempo Mauro Boselli fue uno de los cambios decididos por Eduardo Domínguez, el panorama no era alentador para el pincha por el 2 a 1 en contra, más allá del hombre de menos xeneize por la roja a Saracchi. Nadie imaginó en el Kempes que el 17, cerca del canto del cisne, sería vital para cambiar la historia del partido.

Cuando ingresó en el entretiempo en lugar del lesionado Carrillo, el panorama no era alentador por el 2 a 1 en contra. Más allá de que el rendimiento había sido bueno y el rival tenía un hombre menos, no dejaba de ser Boca. Y al equipo de Herrón fue el propio Mauro Boselli que no le permitió enfriar y controlar el partido con inteligencia, porque la primera pelota que tocó la mandó adentro con una pirueta para atacar la pelota en el punto del penal tras una pelota parada bien circulada por el equipo.

El delantero tuvo una noche soñada en este “canto del cisne” porque minutos después Rollheiser fue a buscar un balón al área, Rojo llegó antes para rechazar con tan mala fortuna que le pegó a Barco, salió hacia el arco y ahí fueron Boselli y Figal. El 17 no alcanzó a tocarla, pero incomodó al defensor xeneize que se terminó llevando la pelota por delante en la barrida tras el rebote en el caño derecho de Romero. Así, otra vez todos los abrazos fueron para Mauro que quiere un final inolvidable para una carrera completísima que lo convirtió en un inoxidale ídolo pincha.

Más allá de la chance de despedirse con un título, anoche Mauro Boselli escribió otro capítulo para los libros de historia pincha. Y como todo goleador, siempre queda guardado un grito más.