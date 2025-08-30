Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

La Plata: presentaron la Loba Capitolina en Plaza Italia

La escultura, símbolo de los orígenes míticos de Roma, fue emplazada por la Municipalidad en el marco de las obras de puesta en valor del espacio verde

La Plata: presentaron la Loba Capitolina en Plaza Italia
30 de Agosto de 2025 | 20:18

Escuchar esta nota

El intendente de La Plata, Julio Alak, acompañó este sábado a los representantes de la comunidad italiana local durante la instalación de una réplica de la escultura de la Loba Capitolina con Rómulo y Remo en la tradicional Plaza Italia.

La iniciativa del Municipio respondió a un pedido especial de la colectividad del país europeo radicada en la capital bonaerense, que buscaba contar con una representación de esta icónica figura de la cultura romana.

La escultura simboliza a la loba Luperca amamantando a los gemelos Rómulo y Remo, fundadores míticos de Roma, y la pieza original se conserva en los Museos Capitolinos de la capital italiana, donde posteriormente se sumaron las figuras de los hermanos.

En la intersección de diagonal 74 y 77, dentro del cuadrante sur de la plaza, la réplica fue emplazada sobre un pedestal construido especialmente para tal fin, y su colocación se enmarca en la reconstrucción integral que la Municipalidad llevó adelante en el mencionado espacio público. 

Participaron del encuentro el jefe de Gabinete municipal, Carlos Bonicatto; el agente Consular Adjunto, Alberto Castelli; y los Presidentes de FEDITALIA (Carlos Malacalza), de FAILAP (Claudio Bártoli), y de COMITES (Juan Martín de Luca); entre otros miembros y referentes de la comunidad italiana, además de vecinos. 

Al respecto, Castelli expresó: "Es un gran honor estar acá. Como Consulado, agradecemos a la Municipalidad por el empeño de entregar una plaza nueva y renovada que nos vincula con Italia. La Plaza Italia es un reconocimiento al rol que ha tenido nuestro país en la fundación de la ciudad y es, además, una casa para todos los platenses y para todos los platenses de origen italiano".

Por su parte, Bartoli afirmó: "Queremos agradecerle al Municipio por todo el esfuerzo y por estar siempre cerca de la comunidad italiana. Luego de la puesta en valor de la plaza, este es un hecho importante y un trabajo conjunto de toda la colectividad que estamos logrando lo que siempre soñamos".

Cabe recordar que las obras en Plaza Italia tuvieron como objetivo revalorizar su trazado original, modernizar su infraestructura y mejorar la accesibilidad. Además, los trabajos incluyeron la eliminación del tránsito vehicular que había transformado el centro del lugar en estacionamiento y la reubicación del monumento Alla Fratellanza en su posición histórica.

