Andújar: "Estar en la historia de Estudiantes y ser querido me explota el pecho de felicidad"

Estudiantes se consagró campeón de la Copa Argentina en una noche plagada de emociones y despedidas. El gol de Boselli desató un grito que unió a las 20 mil almas presentes en la cancha de Lanús. Tras la victoria, el arquero histórico de Estudiantes confesó: "Poder estar en la historia de Estudiantes y ser querido me explota el pecho de felicidad".

En sus primeras declaraciones, luego de la consagración, señaló: "Siento mucha emoción, el 13 de diciembre es una fecha que nos viene bien. Emoción y agradecimiento a mis compañeros, al Club, a la gente que me quiere, a mi familia. No se si me voy a retirar o no, quiero festejar y disfrutar el momento".

En ese sentido, aseguró: "Es difícil salir campeón. Poder estar en la historia de un club como Estudiantes y ser querido, se me explota el pecho de felicidad". De igual forma, reafirmó: "Durante todo este tiempo creo que lo hice bien. Poder representar un club, una cultura, una manera de ser como es Estudiantes me llena de orgullo y me emociona".

Mariano Andújar, una vez concluida la final, se puso una remera que recuerda a Alejandro Sabella. "Alejandro marcó una época, lo tuve más tiempo en la Selección que acá. Lo quiero compartir con toda su familia, son gente que apoya y tira para adelante, que quiere a Estudiantes".