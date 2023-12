Bullrich, adentro: será ministra de Seguridad

Luego de varias idas y vueltas y en medio de versiones que la ubicaban en otro cargo en el gabinete, Patricia Bullrich fue confirmada ayer como ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei.

En un principio la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio había presentado reparos a la idea de volver ocupar la cartera que ostentó durante el gobierno de Mauricio Macri, pero finalmente fue convencida por el presidente electo.

Si bien durante la campaña electoral Milei había sugerido que el área de Seguridad sería manejada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, el nombre de Bullrich comenzó a tallar fuerte luego del acuerdo que la titular del PRO, Mauricio Macri y el líder de La Libertad Avanza sellaron en busca de que el libertario ganara el balotaje.

Según trascendió ayer, fue el presidente electo quien le pidió que se hiciera cargo del área para arrastrar la marca y tratar de publicitar resultados positivos en la primera etapa de la gestión que, según reconoce el propio Milei, será muy dura.

El nuevo Gobierno se prepara para llevar adelante un fuerte ajuste y en ese marco empezó a hablar de estanflación, esto es, recesión económica con inflación alta. “No voy a poder dar buenas noticias en lo económico por muchos meses, te necesito”, aseguran que le dijo Milei a Bullrich para que encarara el desafío.

Tras confirmarse que será ministra de Seguridad, la todavía titular del PRO comenzó a delinear su equipo. Según trascendió, tendría un lugar seguro Alberto Fohrig, ex jefe de los equipos técnicos de su candidatura presidencial.

También Federico Angelini, que podría desembarcar en la secretaria de Seguridad Interior.

Bullrich había dado pistas de su nombramiento en las últimas horas, cuando anunció que convocará a elecciones internas en el PRO, partido que preside a nivel nacional. Además, sostuvo que no se presentará para renovar el cargo, en una señal contundente de que abandonará la conducción partidaria para sumarse sin ataduras al equipo de Milei.

El acercamiento de Bullrich a Milei provocó el enojo de Macri, que había imaginado otra estrategia de negociación con el liberalismo. La discusión llegó a tal punto de tensión que la futura ministra habilitó a la periodista Viviana Canosa a leer al aire un mensaje de WhatsApp que le había enviado pero que en realidad tenía como destinatario a su ex jefe: “Yo no me someto a Mauricio Macri”.

La situación evidencia una fractura en Juntos por el Cambio, con Bullrich buscando una salida estratégica hacia el gobierno de Milei, mientras Macri afirma su independencia y se distancia de esta nueva configuración política.

Macri ya había dejado trascender su malestar con Bullrich, a quien atribuye haber obrado de forma inconsulta, sin que se abriera una discusión en la fuerza respecto de cuál debía ser el rol de Pro en la futura administración.

Esa tirantez quedó reflejada incluso en las últimas horas en el Teatro Colón, donde se realizó la gala de despedida del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, con la presencia de funcionarios de su gestión, de referentes del PRO, de empresarios, directores de medios y periodistas, entre otros.

Al evento, que comenzó con un cóctel en el Salón Dorado del emblemático teatro porteño, asistieron Mauricio Macri y Patricia Bullrich, quienes ni siquiera se cruzaron.

INTERBLOQUE

Tras la confirmación del nombramiento comenzó a trascender que los legisladores que responden a Bullrich podrían conformar una suerte de interbloque con los libertarios. Son alrededor de 11 diputados nacionales que se encolumnarán para respaldar los proyectos que presente el nuevo Ejecutivo.

De esta forma, se profundizarían las diferencias con el macrismo, que pugnó sin éxito para encumbrar a Cristian Ritondo como presidente de la Cámara de Diputados. Milei se terminó inclinando por el libertario Martín Menem (ver pág. 7).

Tras la confirmación de que volverá a ser ministra de Seguridad, cargo que ya ocupó durante el gobierno de Cambiemos, Bullrich agradeció al presidente electo a través de sus redes sociales. “Agradezco al presidente electo la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad. Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca”, sentenció la futura funcionaria.