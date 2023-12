Hugo Mársico presidirá la Sociedad de Escritores filial La Plata

El pasado sábado 16 de diciembre tuvo lugar la Asamblea Anual Ordinaria de la Sociedad Argentina de Escritores SADE Filial Plata, con una nutrida concurrencia de socios, donde se aprobó la memoria de las actividades que se desarrollaron en el año y que, ante la gran cantidad de realizaciones, llevó a la lectura y aprobación de seis páginas; para luego procederse al tratamiento y aprobación del balance, que arrojó superávit.

La novedad más importante surgida de la Asamblea es que a partir del 1 de marzo de 2024, el Prof. Guillermo Pilía dejará la presidencia en manos de Hugo Mársico y que por pedido de la asamblea, el Prof. Pilía continuará en la Comisión Directiva como vicepresidente. Todo lo resuelto fue aprobado por unanimidad de los asambleístas.

LO QUE VIENE

Sobre el particular, el propio Prof Pilía señaló que "el sábado solicité a la Asamblea ser relevado en las funciones de presidente de la Comisión Directiva, con el que me honraran tanto en 2019 como en diciembre de 2022; el pedido se fundamentó en las variadas tareas que tengo que desempeñar, tanto en esta institución como en otras del país y del exterior, y que me demandan un trabajo superior a mis posibilidades. Entre dichas funciones, deseo recordar que en octubre pasado fui reelecto como secretario general de la SADE Nacional y que desde 2019 soy también consejero de la Fundación El Libro, acompañando en ambos casos al Dr. Alejandro Vaccaro. Además, en el año en curso he sido nombrado miembro de cinco academias con sede en Rumanía e Italia, que se suman a las tres membresías que ya tenía en academias españolas, de las cuales soy por añadidura presidente. Consciente de que en el año próximo tendré que afrontar redobladas responsabilidades, no desearía que ello vaya en detrimento de esta filial".

El Prof. Pilía agregó que "es por ello que solicité a la Asamblea contemplara la posibilidad de promover al cargo de presidente de la Comisión Directiva, a partir del 1º de marzo de 2024, a nuestro colega Hugo Mársico, quien se venía desempeñando como vicepresidente. Creo conocer lo suficiente a quien propongo, tanto por las labores desarrolladas en esta institución como en otras, y doy fe de que cuenta con las cualidades morales e intelectuales y la capacidad de trabajo para desempeñar eficientemente el cargo de presidente. Sus contactos con los medios informativos y con otros grupos de escritores significarán seguramente un crecimiento pluralista de nuestra institución".

"En cuanto a mí, -expresó Guillermo Pilía- como no pretendo abandonar el equipo de trabajo de la SADE Filial La Plata, propuse ser reubicado en cualquier lugar en el que este órgano soberano que es la Asamblea deseara otorgarme, hecho que aconteció con la vicepresidencia. Mucho he pensado esta decisión y creo que era este el momento oportuno para tomarla. El trabajo realizado desde 2019 a la fecha ha sido intenso y ha posicionado a nuestra filial entre las principales de las 80 con que cuenta la SADE. A mí me tocó encabezar la labor de un equipo que debía refundar una filial nacida el 28 de septiembre de 1955. Superamos varias crisis y queda hoy una institución ordenada y con superávit. Si no fuera así, no solicitaría el alejamiento de la presidencia antes de lograrlo".

"Ya expresé mi agradecimiento a cada una de las personas que me acompañaron en el trabajo de estos años, especialmente a las que lo vienen haciendo desde la primera comisión provisoria que surgió en 2019 en la Biblioteca López Merino. Agradecí también en forma especial a los que creyeron en mi gestión y me fueron fieles en momentos difíciles", finalizó diciendo el prof Guillermo Pilía.