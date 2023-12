Hulk, el futbolista brasileño, será padre con la sobrina de su exesposa

El futbolista brasileño Givanildo Vieira De Souza, también conocido como Hulk, anunció que será padre con la sobrina de su exesposa. El deportista de 37 años ya tiene cinco hijos.

La sobrina de su ex, Camila Angelo, está esperando su segundo hijo con el famoso. “Solo paso a agradecerles por los innumerables mensajes que he estado recibiendo respecto al tema del embarazo de mi esposa. Otro hijo más, otra bendición que Dios me dio. Estoy muy agradecido con Dios. No fue una novedad para mi familia, para las personas cercanas a mí”, indicó Hulk.

“Mi esposa y yo estamos viviendo esto desde hace unos meses, con familiares y amigos cercanos. Decidimos no publicarlo antes porque, al final, fue una decisión nuestra. Pronto estaremos compartiendo aquí con ustedes cuál será el sexo de nuestro próximo bebé. Pero lo más importante es que venga lleno de salud para hacernos felices, más aún a mi familia que es tan bendecida por Dios”, agregó.

En tanto, comentó que sus otros hijos no estaban enterados hasta hace unos días “cuando los llevé de vacaciones conmigo” y la felicidad fue una reacción general. El deportista de 37 años tiene tres hijos con su exesposa y tía de Camilia: Ian de 13 años, Tiago de 11 y Alice de 9. Además, con la joven son padres de Zaya, de 8 meses.

Su relación con Camila empezó siete meses después de la separación con su exesposa, Iran. Fue ella misma quien confesó, en medio del escándalo: “Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó esto. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era como una hija para mí. Le di todo, sacrifiqué mis sueños por los de ella, no por bienes materiales pero sí amor, cariño, atención y respeto”.