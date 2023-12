VIDEO. Estudiantes 2024: que pasa con Joaquín Correa y Matías Pellegrini

El presidente de Estudiantes de La Plata Martín Gorostegui y el Director Deportivo Marcos Angeleri brindaron un extenso reportaje con EL DIA.

Tras lo que fue la consagración en la Copa Argentina, el Pincha ya piensa en la versión 2024.

"De Joaquín (Correa) no tengo nada para decirte, no tuvimos contacto y no sabemos cómo surgió su nombre. De Matías (Pellegrini) sí, es verdad que terminó su contrato en Estados Unidos y es una posibilidad más que nada por el deseo y las ganas de él, que están presentes, y es una situación que estamos evaluando con Eduardo (Domínguez)", dijo Angeleri.

Y agregó: "Lo de Iván (Gómez) se da producto de que Newell’s no hace uso de la opción de compra y si no aparece una oferta que el club considere que sea acorde al valor que tiene Iván en el mercado, se va a quedar con nosotros porque es un jugador que nos interesa, a Eduardo le gusta muchísimo y a nosotros también".

Además hablaron de distintas novedades institucionales, la gestión y lo que se viene. Mañana, la entrevista completa en EL DIA.

Gorostegui y Angeleri con "Otra estrella más", el libro del Pincha Campeón que editó EL DIA