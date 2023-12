Los swingers son legales

Los swingers ahora son legales. Este mes se realizó en CABA la primera asamblea de ASLA, la Asociación Civil Swinger Libre de Argentina, “la primera en el mundo en obtener personería jurídica y ser avalada por un Estado”, dijo Germán Magallán uno de los fiscalizadores.

¿Por qué constituir una asociación civil y legalizar una actividad que curiosamente crece en extramuros y se desarrolla entre las telarañas de claroscuros y secretos mejor guardados? Algunos de sus practicantes temen que el nuevo estatus le reste atractivo a estos temblores intensos y furtivos. Y que lo que pueden ganar en asambleas, lo pierdan en excitación y misterio. Sin embargo, por alguna razón la marginalidad siempre pugna por incorporarse al sistema: los narcos sueñan con poner sus pesos en el circuito legal, los proxenetas quieren hacer creer que lo de ellos son salidas laborales y los swingers pugnaban por tener papeles, reglamento y sello para hacerle frente a la maledicencia y a los mal pensados. Ahora, desde su flamante asociación, sacan pecho (y todo lo demás) imaginando que su plan de estar siempre debutando, ya tiene chapa juiciosa.

Seguramente la rutina, las turbulencias emocionales y las ganas de probar, sean el motor de estas parejas portátiles que llevan al extremo lo de las internas abiertas. Lo oculto siempre tuvo un encanto extra. Las transgresiones dejan de serlo cuando son reconocidas y aceptadas. No es nuevo: lo más perseguido y lo más escondido, siempre dio más fuego y fantasías a los enamorados. El sexo hogareño puede desgastarse tanto que, a veces -como pregonan los swingers- necesita de la cooperación de un par de voluntarios para sostener lo que se viene cayendo entre rutinas, derechos y deberes. Como escribió María Negroni: “No se puede ser políticamente correcta con el deseo”.

ASLA fue reconocida legalmente después de un largo tramitar. El primer rechazo se lo había dado el ministerio de Justicia de la Nación, al responder que el estatuto que presentaron en su momento no justificaba que su organización tendiera al “bien común” (aunque habría que discutir los alcances del bien común: ¿prestar señora/or, no es un acto solidario?). Hoy, blanqueados y dichosos, la flamante asociación interpela sobre la infidelidad, la exclusividad, el goce y los celos. Aunque eso sí, la casa tiene reglamentos estrictos: no romper ninguna pareja ni vincularse, erótica o sentimentalmente, fuera del encuentro swinger. Practicar siempre sexo seguro y estar los cuatro juntos, porque ver disfrutar al otro/a es parte del embrujo.

Los swingers quieren expandirse para darle más chances al relojeo. La idea de intercambiar cónyuges no es nueva, pero como ahora adquirió ciertos visos de experiencia desafiante, más de uno empezará a seleccionar sus amistades en función de posibles permutas. Amigos son los amigos y mucho más si los cuatro, en el súmmum del mutuo consentimiento, consideran que estos encuentros pueden revivir esos deseos que se desgastaron un día en la antecocina y a los que cada vez cuesta más llevarlos al cuarto.

Los swingers parecen ser la consecuencia de una sociedad que hace tiempo apuesta a lo momentáneo. El relativismo moral, la despenalización del adulterio, la independencia de la mujer, pero también el aburrimiento en la cama, hace campaña a su favor. Su práctica no merece reparos legales, porque la elección en el fondo corresponde a la más pura intimidad, porque no hay engaños a la hora del intercambio, porque es amateur y porque se trata de gente mayor que apela a estos artilugios, no tentada por la promiscuidad -dicen ellos-, sino buscando un suplemento fortalecedor que permita recuperar sabores favoritos. Ahora que estos enroques tienen personería jurídica, los swingers van a poder darle un encuadre respetable a estas pasiones tan repartidas. En esa asamblea, según testimonios que recogió la prensa, más de un matrimonio dijo que hasta sus hijos estaban enterados de que hay entraderas venturosas que pueden despertar ganas dormidas.

Lo cierto es que de a poco la moda del amor cuartetero se va extendiendo. Según ASLA, hay un millón de adherentes gustosos de ofrecer sus cónyuges en alquiler y ansiosos por poder agregarle ratoneos vivaces a la parsimonia hogareña.

