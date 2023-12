Problemas para Gallardo en Al Ittihad: aseguran que Benzema se marchó sin motivo aparente

El astro francés Karin Benzema, dirigido por el argentino Marcelo Gallardo en el club saudita Al Ittihad, "se marchó sin motivo aparente de la ciudad de Jeddah", después de pasar dos días sin entrenar, presuntamente molesto por las críticas recibidas ante su bajo rendimiento en el equipo, asegura hoy la prensa local.



El diario saudita Al-Riyadiya publica que el ex Real Madrid ha salido de la ciudad y que impera un "total desconocimiento sobre si se producirá su vuelta" para reintegrarse "Los Tigres", que cancelaron su partido de hoy ante Al Tai por la liga doméstica debido a las malas condiciones del clima en Medio Oriente.



De todos modos, Gallardo no había incluido al Balón de Oro 2022 en la lista de convocados luego de su ausencia en los entrenamientos del jueves y el viernes, lo que comprobó el malestar del futbolista, que además cerró su cuenta en Instagram para evitar ataques de sus detractores.



Los cuestionamientos hacia el futbolista del seleccionado francés comenzaron después de la dura goleada recibida por parte del Al Nassr de Cristiano Ronaldo (2-5), el pasado martes. Esa derrota, tercera en fila y cuarta en cinco juegos para el Al Ittihad, despertó un recelo latente con el delantero, a quien acusan de no estar comprometido con el equipo.



Desde su llegada a Arabia Saudita, Benzema, de 36 años, anotó 12 goles y entregó cinco asistencias en 20 partidos oficiales, pero los números no conformaron la expectativas de los fanáticos de acuerdo a la inversión realizada para su desembarco en el club.



Al Ittihad, eliminado en los cuartos de final del reciente Mundial de Clubes que lo tuvo como anfitrión, marcha sexto en la liga árabe con 28 puntos, muy lejos del líder Al Hilal (54) y también del escolta Al Nassr (43), los dos equipos que por el momento de clasifican para la próxima Liga de Campeones de Asia.



El equipo del "Muñeco" Gallardo no volverá a jugar hasta el 4 de febrero por la King's Cup y la mayor incógnita reside en saber si seguirá Benzema, que firmó contrato hasta diciembre de 2026.