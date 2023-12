La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

SERIE A

08:20 Atalanta vs. Lecce STAR +

10:50 Udinese vs. Bologna ESPN 2/STAR +

10:50 Cagliari vs. Empoli STAR +

13:50 Hellas Verona vs. Salernitana ESPN 2/STAR +

13:50 Milan vs. Sassuolo STAR +

16:30 Juventus vs. Roma ESPN/STAR +

PREMIER LEAGUE

09:20 Luton Town vs. Chelsea ESPN/STAR +

11:50 Aston Villa vs. Burnley ESPN/STAR +

11:50 Crystal Palace vs. Brentford STAR +

11:50 Manchester City vs. Sheffield United STAR +

11:50 Wolverhampton vs. Everton STAR +

14:20 Nottingham Forest vs. Manchester United ESPN/STAR +

NBA

19:00 Utah Jazz vs. Miami Heat ESPN 2/STAR +

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

22:00 Dallas Cowboys vs. Detroit Lions ESPN 2/STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

17:00 La Rochelle vs. Toulouse ESPN 2/STAR +