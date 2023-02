Sigue el acampe piquetero y Tolosa Paz redobla la apuesta: "Es un mecanismo de extorsión"

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, volvió a calificar hoy como una "extorsión" el acampe que mantiene la Unidad Piquetera (UP) en la Avenida 9 de Julio y defendió el proceso de validación de datos de los beneficiarios del Potenciar Trabajo.

"Si el acampe es un mecanismo de extorsión, se van a tener que preparar. Le pido disculpas a la ciudadanía pero no puedo levantar bajo la extorsión el decreto" que estableció un techo en el otorgamiento de planes sociales, dijo esta mañana Tolosa Paz en declaraciones a la prensa.

La ministra volvió a apuntar directamente contra Eduardo Belliboni, uno de los referentes de la UP: "No puede explicar dónde están los 10 mil beneficiarios de la Unidad Piquetera que no hicieron el proceso de validación", explicó. "Esta política se creó al calor de la extorsión en la 9 de Julio y alguien tiene que ponerle un límite", insistió la funcionaria nacional.

Integrantes de Unidad Piquetera (UP) mantienen desde ayer un acampe en la avenida 9 de Julio, en el centro porteño, frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social en la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo por bajas derivadas del proceso de regularización del programa Potenciar Trabajo.

"Por ahora definimos quedarnos por lo menos hasta el mediodía", afirmó la coordinadora nacional territorial de Libres del Sur, Silvia Saravia, quien adelantó que volverán a reunirse en asamblea durante la mañana de hoy para evaluar si continúan con la medida.

A raíz de la protesta, el tránsito se mantenía hoy interrumpido en la avenida 9 de Julio en el tramo que va desde la avenida Corrientes hasta San Juan.

La medida fue decidida ayer en asamblea luego de una jornada de protesta que se mantuvo toda la tarde frente al edificio de la cartera de Desarrollo Social, ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano.

Según Tolosa Paz, "la estructura del acampe y la movilización salió de las arcas del Estado, y esto está lejos de ser el objetivo de la política social y de llegar a los más vulnerables". Además agregó que su objetivo es "dejar de justificar lo injustificable" y remarcó que es importante poder "dar respuestas al resto de las problemáticas de la Argentina federal".

"Este no es el ministerio de los piqueteros y mucho menos del AMBA. Alguien le tiene que poner un límite y poder explicar que el Potenciar va a un camino de educación", sostuvo Tolosa Paz.

La ministra recordó que el 50% del presupuesto del ministerio de Desarrollo Social está destinado al programa Potenciar, e indicó que los recursos derivados de la suspensión de 100 mil personas de la nómina de beneficiados -que no se validaron- se reinvertirán en maquinaria y recursos para las unidades productivas.

Tolosa Paz solicitó que aquellos beneficiarios del programa que no hayan podido validar los datos de forma virtual se acerquen a la Municipalidad del lugar en el cual residen para poder hacerlo.

Asimismo recordó que el Potenciar "no es un programa universal", sino que se trata de una transferencia que se otorga bajo la condición de estar trabajando en una unidad productiva o una sociocomunitaria o en caso de estudiar.

"Los que certifican esas condiciones para que se pueda recibir el programa son las organizaciones sociales como el Polo Obrero o el MTS. Su trabajo es cargar todos los meses los datos de las personas para realizar esa transferencia", explicó.

Por este motivo, reiteró que "Belliboni no puede explicar como no encuentra a esas 10 mil personas, no va a contar que certifica gente inexistente".

Finalmente, Tolosa Paz aseguró que el principal objetivo del ministerio es "ordenar las políticas sociales" y "tener la certeza para no dejar nadie afuera". "Me llueven las denuncias contra Unidad Piquetera y el Polo Obrero por extorsión y manejo en el cobro del dinero. Esto se desvirtuó, seguir creando condiciones de extorsión daña a las cuentas publicas, al Estado y a las personas reales a las que tengo que llegar", concluyó.