EL DIA en las elecciones: contanos tu experiencia por WhatsApp

Política y Economía

VIDEO.- Julio Alak votó en La Plata: "Es importante que la gente vaya a votar"

7 de Septiembre de 2025 | 11:51

Escuchar esta nota

El intendente de La Plata, Julio Alak, votaba en los minutos previos al mediodía en la Escuela 38 de Gonnet, en el marco de las elecciones provinciales para dirimir bancas en la legislatura provincial, en el Concejo Deliberante y funcionarios del Consejo Escolar de nuestra ciudad.

Desde el establecimiento educativo, situado en 18 entre 487 y 488, el jefe comunal expresó que "nos ha tocado un día maravilloso y lindo, en el que esperamos que la gente vaya a votar". "El municipio decretó la gratuidad del transporte para facilitar la asistencia", subrayó en ese sentido. 

"Siempre una elección es un acto de reafirmación del sistema democrático, lo cual celebramos. Ya llevamos 42 años de democracia ininterrumpida, uno de los ciclos más largo en nuestro país de más de 200 años. Por eso es importante que todos vayan a votar independientemente de la fuerza política que decidan", analizó Alak. 

"Es una jornada pacífica, alegre, de fiesta democrática. Veo con buen humor a la gente que va a votar por sus preferencias políticas", agregó. 

Por otro lado, destacó "el esfuerzo de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, que es un organismo dependiente del Poder Judicial y de los organismos de la Constitución".  

"Este día tiene ribetes históricos porque es la primera vez en 205 años que los bonaerenses podemos votar autoridades locales y provinciales sin mezclar la elección con cargos nacionales. Es una actitud relevante de federalismo. Sumamos un nuevo derecho con el desdoblamiento porque le da a los ciudadanos la posibilidad de elegir mejor", analizó. 

Mensaje a los platenses y "campaña limpia" 

Su mensaje a la ciudadanía, consignó, "es pedir con respeto y con humildad que vayan a votar". Es importante el número de votantes porque La Plata es una ciudad con tradición democrática que ha dado grandes líderes en el país", enfatizó. 

Por otro lado, agradeció a "todos los partidos políticos". "A diferencia de otras elecciones, en donde había posición dominante de los gobiernos municipales, acordamos con todos los espacios políticos una campaña limpia, igualitaria, democrática y ética, y todos la respetamos". 

"Los vecinos pueden ver que en la Ciudad no hubo paredones pintados con leyendas políticas, no se pintaron viviendas, no se pintaron comercios, no se colgaron pasacalles en las columnas de luz, no se colocaron pasacalles en los semáforos, no se pintó el mobiliario urbano", añadió. 

Alak declaró que "cuando comenzó la veda todos los partidos quitaron la publicidad electoral sin que interviniera el Municipio. Los platenses dimos todos un buen ejemplo de convivencia cívica". 

"Por otro lado en la campaña no se descalificó al otro. No hubo descalificación política y personal al otro. Es bueno mostrarlo y hay que estar orgulloso. Ojalá esto siga con el tiempo", remarcó. 

Con respecto a los niveles de participación, dijo que "no tengo números, había una sensación previa de baja participación pero con este día lindo parece que se está revirtiendo". 

Multimedia

Foto: Adrián Sosa - EL DIA

